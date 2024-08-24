Роберт Кеннеди объявил о выходе из предвыборной гонки и призвал голосовать за Трампа

Роберт Ф. Кеннеди-младший из знаменитого американского политического клана, ставший третьим по значимости кандидатом на президентских выборах в США, объявил, что приостанавливает свою кампанию и будет поддерживать Дональда Трампа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Кеннеди заявил, что больше не верит, что у него есть реалистичный путь к победе, и что он обратился к властям 10 главных колеблющихся штатов с просьбой изъять его имя из бюллетеней.

Незадолго до выступления Кеннеди из его обращения в суд в штате Пенсильвания стало известно, что он принял решение поддержать Трампа.

"Наши опросы последовательно показывали, что если мое имя останется в бюллетене в штатах, являющихся главной ареной борьбы, я, вероятнее всего, отдам победу на выборах демократам, с которыми я не согласен по самым экзистенциальным вопросам: цензуре, войне и хроническим болезням", — сказал Кеннеди на пресс-конференции в штате Аризона (этот штат также является предметом ожесточенной борьбы партий, и Кеннеди попросил власти вычеркнуть его бюллетеня, сообщило агентство AP).

В штатах, где одна из двух партий имеет абсолютные шансы на победу, имя Кеннеди останется в бюллетенях и его избиратели смогут за него проголосовать, если пожелают, сказал он.

Объявление об окончании кампании ожидалось с середины недели на фоне сообщений о том, что политик ведет переговоры с Трампом о том, что получит должность в администрации в случае победы республиканца на выборах.

70-летний Кеннеди, сын покойного политика-демократа Роберта Ф. Кеннеди и племянник покойного президента Джона Ф. Кеннеди, начал свою президентскую кампанию как демократ, бросив вызов президенту Джо Байдену в борьбе за номинацию.

В качестве независимого кандидата и родственника известных деятелей Демократической партии Кеннеди представлял значительную угрозу для кандидатуры Джо Байдена, особенно после его провальных дебатов с Дональдом Трампом. В штабе демократов опасались, что Кеннеди сможет отобрать у Байдена голоса избирателей, особенно в колеблющихся штатах, в основном и определяющих исход голосования.

Кеннеди-младший подхватил эту мысль и объявил, что будет спойлером и для Байдена, и для Дональда Трампа, собирая голоса тех демократов и республиканцев, которым не нравятся кандидаты от их партий.

Ситуация, однако, изменилась с выходом Байдена из президентской гонки. Проведенный в августе опрос Ipsos показал, что Кеннеди поддерживают 4% электората, по сравнению с 10% месяцем ранее.