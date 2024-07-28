Роберт Дауни-младший снова снимется во "Мстителях"

Роберт Дауни-младший исполнит роль Доктора Дума в двух новых фильмах о киновселенной Marvel. Об этом объявила Marvel Studios, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Премьеры фильмов "Мстители: Судный день" и "Мстители: Тайные войны" запланированы на май 2026-го и май 2027 года соответственно. Режиссерами выступят братья Джо и Энтони Руссо, они были постановщиками последних частей "Мстителей".

Изначально злодеем в следующих "Мстителях" должен был выступить Канг Завоеватель, картина носила подзаголовок "Династия Канга", однако планы развалились после того, как Джонатана Мэйджерса признали виновным в домашнем насилии, — контракт с исполнителем роли Канга разорвали.