Ризабек Айтмухан завоевал золотую медаль чемпионата мира в Албании

Ризабек Айтмухан, выступающий за команду Казахстана по вольной борьбе, стал победителем молодежного чемпионата мира в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

"Ему не было равных в весовой категории до 97 килограммов. Решающую схватку он провел против Махди Морафы из Ирана. Айтмухан выиграл её со счетом 11:6", — сообщает портал.

Отмечается, что в прошлом году Ризабек стал лучшим на взрослом чемпионате мира в весе до 92 килограммов. В нынешнем сезоне он отметился "золотом" ЧМ среди спортсменов до 20 лет.