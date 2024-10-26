Ризабек Айтмухан прорвался в финал чемпионата мира в Албании
Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48Сегодня, 20:48
175Фото: НОК РК
Вольник Ризабек Айтмухан, первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана, вырвался в финал соревнований в албанском Тиране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Напомним, Ризабек выступает в весе 97 кг среди спортсменов до 23 лет.
В полуфинале казахстанский борец вольного стиля победил выступающего под нейтральным флагом россиянина Шамиля Имам Гаджиалиева - 7:4.
Финал состоится завтра, 27 октября.
Ранее Ризабек уже становился чемпионом мира: в 2023 году — среди взрослых и среди борцов до 20 лет.
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