Ризабек Айтмухан прорвался в финал чемпионата мира в Албании

Вольник Ризабек Айтмухан, первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана, вырвался в финал соревнований в албанском Тиране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Напомним, Ризабек выступает в весе 97 кг среди спортсменов до 23 лет.

В полуфинале казахстанский борец вольного стиля победил выступающего под нейтральным флагом россиянина Шамиля Имам Гаджиалиева - 7:4.

Финал состоится завтра, 27 октября.

Ранее Ризабек уже становился чемпионом мира: в 2023 году — среди взрослых и среди борцов до 20 лет.