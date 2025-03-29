В Аммане на чемпионате Азии стартовали соревнования по вольной борьбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмухан вышел в финал. Вольник поборется за золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов. В полуфинале Ризабек оказался сильнее иранца Мохаммадмобина Азими. Схватка завершилась со счетом 2-0.

Рахат Калжан, выступающий в весе до 57 килограммов, в своём полуфинале уступил Джахангиру Вализаде (Иран). Теперь он будет бороться за "бронзу".

Финальный блок начнётся в 20:00 по времени Астаны.

Отмметим, что в первый день медали будут разыграны в пяти весовых категориях.

В начальных раунда уступили Нурсултан Садык (до 65 килограммов), Начын Куулар (до 70 килограммов) и Даулет Ергеш (до 79 килограммов). Борцы сохраняют шанс на подиум. В случае, если их обидчики выйдут в финал, то казахстанские вольники поборются за бронзовую медаль при успешном преодолении утешительного раунда.