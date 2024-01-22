Rixos Borovoe выплатит штраф за массовое отравление сотрудников

Rixos Borovoe оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бурабайский районный суд Акмолинской области.

"Постановлением суда от 7 декабря 2023 года ТОО "Burabay Hotel Management" признан виновным в совершении административного правонарушения, а именно в нарушении требований законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, повлекшее причинение вреда здоровью человека (ч.2 ст.425 КоАП). Судом наложен штраф на ТОО в сумме 4 830 000 тенге в доход государства", - сообщили в суде.

Суд с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, сократил штраф на 30%. Постановление суда вступило в законную силу.

В суде представитель ТОО вину признал и пояснил, что указанные нарушения устранены в полном объеме.

В ходе проверки было установлено, что отсутствует удостоверение качества и декларация о соответствии на готовую мясную продукцию, обнаружена продукция с истекшим сроком годности "Коспа", не проводится ежедневный осмотр персонала пищеблока и ряд других нарушений.

Напомним, 13 сентября 2023 года Бурабайское районное Управление санитарно-эпидимиологического контроля в ходе проверки в отеле "Rixos" выявил бактериальную кишечную инфекцию, пострадали 21 сотрудников отеля.

При обследовании у 13 сотрудников обнаружен высев "St.aureus".