В Казахстане продолжается рост цен на ритуальные услуги — по итогам марта 2025 года зафиксировано годовое подорожание на 4,9%. При этом объём оказанных услуг в сфере организации похорон за прошлый год сократился сразу на 38,2%, составив 4,9 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитиков finprom.kz.

Особенно резкий рост стоимости наблюдался в Западно-Казахстанской области — более чем в 1,5 раза. Значительное удорожание также отмечено в Жетысуской (+23,1%) и Актюбинской (+11,1%) областях. Наименее заметный рост цен зафиксирован в Алматинской (+4,1%), Абайской (+6,1%) и Карагандинской (+6,7%) регионах.

При этом, несмотря на рост смертности — в 2024 году умерли 132,9 тыс. человек (на 1,7% больше, чем в 2023-м), — ритуальный рынок второй год подряд демонстрирует снижение объёмов. Особенно низкий уровень оказания таких услуг отмечен в сельской местности, где проживает почти 40% от всех умерших, однако на село пришлось лишь 5,7% общего объёма ритуальных услуг.

Цены на похоронные услуги в стране не снижаются уже 51 месяц подряд.