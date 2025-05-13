С 12 мая в Костанае началась стандартная опрессовка тепловых сетей, при которой трубы проверяют на прочность под большим давлением. В разных районах областного центра она продлится от недели до трех. Но жители целого нового района "Береке" остались без горячей воды гораздо раньше. Со 2 мая 11 многоэтажных домов без предупреждения отключили от горячего водоснабжения из-за проблем в работе частной котельной. В акимате города уже опасаются, что зимой целый район может остаться еще и без тепла, но договориться с владельцем блочно-модульной котельной пока не могут. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в непростой коммунальной ситуации.

Район "Береке" Костаная считается одним из самых новых. Он начал застраиваться несколько лет назад вместе с близлежащими районами "Алтын Арман" и "Юбилейный". Возведение новых домов и зданий в районе "Береке" продолжается до сих пор. Во всех этих новых районах с началом строительства многоэтажек появились и частные блочно-модульные котельные. Построены они были за счет частных инвестиций, как и большинство коммуникаций, потому что застройщики старались быстрее освоить земельные участки и начать строить жилье. Спустя несколько лет выяснилось, что все частные котельные в трех новых районах оказались убыточными и не могут подавать горячую воду и тепло в дома. Они снабжали теплом и водой 31 многоэтажный дом.

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Две из них - в районе "Алтын Арман" и "Юбилейный" - удалось передать на баланс Костанайской теплоэнергетической компании (КТЭК).

"Две частные котельные с 1 февраля 2025 года их владельцы просто отдали нам на баланс безвозмездно, но с третьей котельной в район "Береке" возникли серьезные проблемы", - сообщил на одном из недавних совещаний в акимате города директор ГКП "КТЭК" Азамат Аужанов.

Он отметил, что частник отказывается передавать котельную бесплатно, а хочет ее продать КТЭК, учредителем которой является городской акимат. Но во-первых, в бюджете нет на это средств, а во-вторых, котельная почти полностью изношена. С начала мая этого года подачу газа в котельную прекратила газоснабжающая организация КФ АО "КазТрансГаз Аймак".

"У котельной скопились долги в размере больше 9 млн тенге за оплату газа, на предписания они не реагировали, поэтому мы приняли решения отключить их от газа", - отметили в КФ АО "ГазТрансГаз Аймак".

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В результате с начала мая жители 11 многоэтажных домов района "Береке" остались без горячей воды. Они неоднократно писали жалобы в акимат, который пообещал разобраться с проблемой.

"У нас есть бойлер, но семья большая и маленькие дети. Пока он нагреется, пока все перемоются. Конечно это большая проблема для нас", - рассказала жительница района "Береке" Анара Валиева. "В век цивилизации остаться без горячей воды - это просто нонсенс какой-то! - возмущается пенсионер Серик Бухметов. - Причем, по вине частного владельца котельной, и проблему так и не могут решить". "Конечно, сидеть без горячей воды всю весну и лето - это тяжело, спасают только бойлеры. Но еще страшнее будет, если следующей зимой мы останется без тепла", - констатирует житель района "Береке" Игнат.

В ИП "Береке", которому принадлежит частная котельная, нам сообщили, что долги за газ скопились не по вине предпринимателя, а по вине самих жильцов. Они вовремя не оплачивали услуги газоснабжения, вот и накопилось больше 9 млн тенге долгов. Частнику взять их негде, поэтому он оставил жителей в лето без горячей воды.

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Но еще более серьезным остается вопрос: как быть жителям целого района зимой? Ведь отопление 11-ти многоэтажек тоже зависит от одной частной котельной. То, что проблемы с владельцем частной котельной могут затянутся до зимы и жители рискуют остаться без отопления опасаются и в акимате города. Аким Костаная Марат Жундубаев возмущен действиями частника.

"Когда котельная была новой, частник зарабатывал на ней деньги, теперь, когда у нее появились проблемы, сам не тянет ремонт и нам не отдает безвозмездно. Хочет продать, избавиться от бремени за наш счет, но нам это зачем?" - прокомментировал ситуацию на недавнем аппаратном совещании Марат Жундубаев.

Аким города отметил, что даже при безвозмездной передаче объектов на баланс КТЭК, существует ряд условий для частных котельных. Здание должно находиться в удовлетворительным состоянии, без явных дефектов, после косметического ремонта. Основное оборудование должно быть в исправном состоянии, плюс должна использоваться телеметрия - метод сбора информации и измерения параметров, позволяющих отслеживать данные об объектах. В случае с котельными телеметрия позволяет передать данные о температуре, давлении, напряжении в сетях и так далее. Благодаря этому удается отслеживать малейшие изменения в перепадах давления при подаче тепла и другое.

Как оказалось, владелец частной котельной не только не хочет передавать свое здание на баланс ГКП "КТЭК" на безвозмездной основе, как это сделали два других владельца, но и не разрешает "врезаться" в систему отопления.

"Сейчас по всему городу началась опрессовка тепловых сетей. В течение двух-трех недель мы будем проводить гидравлические испытания внутриквартальных труб под высоким давлением воды. Но владелец частной котельной в "Береке" не дает нам возможности сделать даже это, так как запретил "врезаться" в свои сети", - пояснил главный инженер ГКП "КТЭК" Вячеслав Плотников.

Это означает, что в каком состоянии теплосети, которые идут к котельной в районе "Береке", и выдержат ли они зимой, узнать не удастся. Кроме того, врезка позволила бы поддерживать тепло в домах зимой, если частная котельная не выдержит.

"Резервы это котельной исчерпаны, у них четыре котла, один вышел из строя, это риски для жителей. Ее мощности хватит только на то, чтобы не допустить разморозки самой отопительной системы, которая тоже требует тепла, но поддерживать нормальную температуру в квартирах 11 многоэтажных домов не удастся. Резервных котлов и другого оборудования у них нет", - отмечает главный инженер КТЭК.

Сам владелец частной котельной в районе "Береке" уже предупредил акимат, что любые действия со стороны государственных органов в отношении его собственности, будет рассматривать, как рейдерский захват. Он не согласен отдавать котельную просто так, потому что она до сих пор приносит ему прибыль, уверяют в ГКП "КТЭК". Он обещает за лето найти средства и привести котельную в порядок, но выполнит ли он свое обещание - никто не знает. А с учетом того, что частник уже оставил жителей без горячей воды, никаких гарантий того, что за лето он полностью отремонтирует котлы и систему отопления, нет. В городском акимате подчеркивают, что не хотят забирать себе собственность частника, а всего лишь беспокоятся о благополучии жителей района, который под угрозой отключения от тепла зимой. В 11-ти многоэтажках, отапливаемых от частной котельной, проживает больше 2 500 жителей.

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В департаменте по регулированию естественных монополий по Костанайской области нам сообщили, что в курсе проблем с частными котельными.

"Две частные котельные монополист ГКП "КТЭК" взял себе на баланс по инициативе своего учредителя - акимата города. Коммунальное предприятие не может отказать своему учредителю. Сейчас речь идет о том, чтобы теплокомпания взяла себе на баланс третью частную котельную. Но есть для этого ресурсы у самой КТЭК?" - отметила руководитель отдела ДКРЕМ по Костанайской области Гульнар Такенова.

В КТЭК сообщили, что ежегодно испытывают свои сети на прочность, меняют оборудование и вкладывают средства в обновление. Но напомнили про отключение 130-ти многоэтажек от отопления в Экибастузе, когда из-за большого расхода сетевой воды из строя вышли сразу четыре котла. Тогда к работе подключили два резервных котла, которые позволили частично запустить тепло в дома. Если в частной котельной нет никакого резервного оборудования, это огромный риск для жителей района "Береке" и "серьезная проблема для акимата", как отметил аким Костаная.

В управлении энергетики и ЖКХ Костанайской области сообщили, что всего в Костанае 18 частных котельных, 14 из них уже находятся на балансе ГКП "КТЭК", две на балансе отдела образования и две по-прежнему в частных руках. В управлении отметили, что безвозмездная передача частных котельных на баланс тепловой компании - это пока единственный способ решения проблемы с отоплением домов в случае их возникновения. Если частник будет настаивать на выкупе, тепловая компания не сможет взять себе на баланс объект и не сможет его обслуживать, тогда все риски будут на предпринимателе. Но все-таки надеются, что акимату удастся договориться с владельцем котельной и решить вопрос без взаимных обвинений и судебных тяжб.