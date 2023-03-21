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Рискнуть и остаться: переселенцы с юга рассказали о покорении севера
Свыше 9 тысяч человек за последние пять лет переехали из трудоизбыточных, южных регионов Казахстана на север страны. Государственная программа "Енбеқ" предусматривала подъёмные пособия, ипотечное жильё под выгодный процент, трудоустройство. Казалось бы, что ещё нужно – живи, да радуйся. Но реальность оказалась далека от обещаний. Разваливающиеся дома, сырость и плесень, суровый северный климат, языковой барьер – это то с чем реально пришлось столкнуться людям. Некоторые не выдержали такого откровенно "холодного" приёма и решили вернуться обратно. Но есть и те, кто уже называет себя местными и даже не хочет вспоминать жизнь "До". О своей жизни на севере страны переселенцы рассказали корреспонденту BaigeNews.kz.
"Навстречу к лучшей жизни", - именно с таким настроением переселенцы все эти годы приезжали на север страны. Жизнь здесь действительно, согласно условиям программы "Енбеқ" обещалась, пусть и не сказочной, но вполне комфортной. С 2016 года на север страны прибыло более 12 тысяч человек (3500 семей) из восьми регионов: Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областей и городов Астана, Алматы и Шымкент. Разместили переехавших в 225 населенных пунктах Северо-Казахстанской области. Также прибыло 739 кандасов (294 семей) из России, Китая, Узбекистана, Монголии, Ирана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Украины.
На мероприятия по переселению выделено свыше 11,2 миллиардов тенге. Из них три миллиарда тенге на выплату каждой семье субсидий на переезд и аренду жилья и 8,2 миллиарда тенге на приобретение новых домов и строительство хозяйственных построек, благоустройство прилегающих территорий. В управлении координации занятости и социальных программ акимата СКО также отметили, что из 4984 трудоспособных переселенцев трудоустроено 3264 человек (81%). В основном, они работают в агропромышленной сфере, здравоохранении и образовании. Многие также открыли собственный бизнес, 490 семьям предоставлены безвозмездные гранты и кредиты на сумму 270 миллионов тенге. Однако понравилось на севере страны далеко не всем. Из 12 тысяч прибывших по различным причинам более 600 человек вернулись обратно. В основном, люди жаловались на суровый климат, состояние здоровья, семейные обстоятельства, отсутствие работы и плохое качество жилья.
К слову, многие новенькие дома, построенные для переехавших снаружи красивые, добротные, и, кажется, что в них людям живётся тепло, уютно и счастливо. Совсем иная картина внутри. Здесь зачастую царит настоящий бытовой кошмар: сырость, плесень и трещины повсюду.
"Два года почти прожили здесь, перезимовали и пол сгнил, почти нет его. Вскрыли пол, пустой был, ничего не было, внизу просто земля. Из - за этого холодный был дом и батареи пластиковые поставили тоже, они жару не дают, железные должны быть здесь по проекту, печка тоже не такая, ни для этого дома. Сырость постоянная, уже болели с сыном, почти месяц, всё из-за сырости. Жить здесь невозможно. Холодно было, обогреватель поставили, в одной комнате в общем жили и всё, некачественный дом. Конечно, задумываемся переехать обратно, если ничего не изменится", - рассказал житель с.Чапаево Сапарбек Абукенов.
Каждый третий дом для переселенцев построили с дефектами - такова официальная статистика. А ведь людям их не подарили, каждый в среднем стоит восемь миллионов тенге, и за них они ещё долгие годы будут выплачивать ипотеку. Многие из приехавших не могут устроиться на работу. Сельчане же помогают адаптироваться к местности приезжим. Дети даже полюбили снег и зимние забавы, а взрослые с удовольствием приглашают друг друга в гости и удивляют кулинарными изысками. А что касается работы на селе – так это больной вопрос для всех, и здесь неважно, переселенец ты или коренной житель, рассказала жительница села Чапаево Айман Мурзаханова.
"Они - хозяйки - очень хорошие женщины с юга. Вот в этом плане действительно прекрасно могут готовить. Мы такие блюда никогда здесь не видели, теперь вот делимся рецептами. Блюда разные они могут готовить, знатоки, у них замечательный плов, не такой как у нас. Идут хорошо на контакт, среди них есть учителя, которые работают в нашей школе, дети идут на контакт. Трудоустройство - это главный вопрос сейчас и независимо, переселенец ты или нет. Даже нашим местным жителям нужна работа и на месте не выездная. Если бы каждый житель села работал бы на месте, наверное, и материальная сторона была бы лучше, социальная, расходов меньше было бы. Многие работают в городе или сезонно. Человек, который ничего не делает, у него будет очень много вопросов. Просто надо человеку трудиться, а так сетовать на то, что мне плохо, дайте мне то-то. Под лежачий камень вода не течет", - рассказала сельчанка.
Но есть и те, кто нашёл её – лучшую жизнь на севере. Семья Утепбергеновых из Тараза переехала почти два года назад и не пожалела.
"Таких морозов на юге, конечно, не видели, но знали куда ехали", - говорит отец четверых детей Давлатбек Утепбергенов.
Сейчас мужчина разводит хозяйство и ежегодно планирует увеличивать поголовье. Но это лишь дополнительный заработок – основной же в местном товариществе. Сварщики в селе нарасхват, и потому без работы не сидел ни дня.
"Многие люди думают, что приедут и сразу хорошо заживут, но такого не бывает. Нужно терпение, нужно трудиться много, необходимо время на адаптацию, и тогда всё получится. Дом хороший, большой, даже все пристройки нам сделали здесь, все сараи. А почему бы так не жить? Только работай и живи потихоньку. А тем, кто не любит работать, везде будет плохо. Здесь очень хорошо можно заниматься животноводством, потому что много пастбищ и травы, то, чего нет на юге. Климат, конечно, суровый- резко континентальный, особенно зимы снежные, до минус 40 градусов порой. Но люди здесь хорошие, отзывчивые, помогали нам первое время и сейчас тоже волнуются за нас, не хотят, чтобы мы уезжали обратно", - с улыбкой рассказывает глава семьи Утепбергеновых.
Местные чиновники отмечают, что также делают всё возможно, чтобы переселенцы остались на севере и даже помогают справляться с элементарными бытовыми проблемами.
"Климат другой, у нас шесть месяцев зимы. Адаптация не для всех одинаковая т.к. в южных регионах у них газовое отопление, а у нас всё иначе дрова, уголь. В связи с этим акиматами оказывается им помощь, обучают их как топить печь, меры предосторожности. Из числа прибывших за пять лет 60% не имеют специальности. Несмотря на это, центрами занятости оказывается помощь в трудоустройстве", - рассказала главный специалист управления координации занятости и социальных программ акимата СКО Назерке Таскулова.
Остальные всё же смогли пройти через все трудности и остаться жить на севере. Сейчас программа "Енбеқ" завершена. Теперь же на в СКО принимают переселенцев уже в рамках национального проекта "Сильные регионы – драйвер сильной страны".
В целом за последние пять лет в регионе снижен дефицит кадров в два раза, в том числе в сельском хозяйстве в полтора раза (прибыли механизаторы, ветеринарные врачи, зоотехники, агрономы). Теперь же на севере страны принимают переселенцев уже в рамках национального проекта "Сильные регионы – драйвер сильной страны". Прекращено и строительство новых домов по госпрограмме, которые не выдерживали никакой критики. Да и к тому же построить сегодня качественный дом за восемь миллионов тенге, да ещё и площадью больше 100 квадратом просто невозможно. Ведь стройматериалы подорожали в разы. Сейчас в министерстве труда и социальной защиты населения рассматривается возможность введения сертификатов мобильности, позволяющих гражданам, трудоустроенным на постоянную работу, получить финансовую помощь на приобретение жилья по новому месту жительства в размере до четырех миллионов тенге.
А пока новоиспеченным северянам обещают субсидии на переезд - единовременная выплата в размере 70 МРП (241 500 тенге в 2023 году) на главу и каждого члена семьи, ежемесячное субсидирование на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев, направление на краткосрочное профессиональное обучение, а также содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы. В 2023 году регион планирует принять 2660 человек. Главное, чтобы поменялось не просто название программы, но и сам подход к процессу переселения. В противном случае все недочёты будут появляться вновь.
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