Риски сведены к нулю: глава Ассоциации блокчейн о казахстанских биржах цифровых активов

Председатель Казахстанской ассоциации блокчейн технологий и дата-центров Даурен Карашев прокомментировал новость о том, что ДУМК выступила против арбитражной системы P2P, передаёт BaigeNews.kz.

Даурен Карашев заявил, Казахстанская ассоциация блокчейн технологий и дата-центров солидарна с доводами Духовного управления мусульман Казахстана в части запрета использовать арбитражную систему P2P. По его словам, такой же позиции придерживается и Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA).

"Упомянутые ДУМК риски, связанные с неопределённостью, мошенничеством, азартом, угрозой и вредом для личности и государства на основе криптовалюты, действительно могут иметь место в рамках нелицензированных в Казахстане крипто бирж. Согласно законодательству, такие биржи незаконны и должны быть незамедлительно заблокированы на территории Казахстана", - отметил Карашеев.

Однако, он отметил, что все упомянутые ДУМК риски сведены к нулю в рамках деятельности казахстанских бирж цифровых активов, которые имеют соответствующую лицензию AFSA. Такие биржи несут строгую ответственность по отечественному законодательству.

"Что касается задержки передачи при обмене денег (хияру аш-шарт), то в рамках правил AFSA по деятельности с цифровыми активами (Rules on Digital Asset Activities), расчетный риск снижается благодаря рыночной практике предварительного финансирования фиатных и цифровых активов перед клирингом и расчетами по принципу "поставка против платежа". Это означает, что расчеты по одной части сделки производятся только тогда, когда это делает другая часть", - заявил Даурен Карашев.

Глава ассоциации выразил благодарность ДУМК за содействие в борьбе с незаконными криптобиржами и запрещенными методами торговли криптоактивами.

Также он сообщил, что сейчас в Казахстане более одного миллиона граждан задействованы в разного рода криптооперациях.

"Такое число участвующих создает большое поле для деятельности криптомошенников. Считаем, что уполномоченные государственные органы должны взять данный вопрос на особый контроль. Со стороны ассоциации мы уже оказываем консультационную и экспертную поддержку и считаем, что в Казахстане должны функционировать исключительно лицензированные биржи цифровых активов", - отметил он.

Также Карашев перечислил лицензированные в РК криптобиржи:

Bigone Investment Ltd. (Providing Custody)

Bigone Investment Ltd. (Operating a Digital Asset Trading Facility)

Paidax Limited (Dealing in Investments as Agent; Dealing in Investments as Principal (as a matched principal)

SkyBridge Digital Finance Ltd (Dealing in Investments as Agent; Advising on Investments; Arranging Deals in Investments; Dealing in Investments as Principal (as a matched principal)

Collect & Exchange Ltd. (Providing Money Services in relation to Digital Assets)

Bybit Limited (Providing Custody)

Bybit Limited (Operating a Digital Asset Trading Facility)

Top Line Limited (Providing Custody)

Top Line Limited (Operating a Digital Asset Trading Facility)

BN KZ Technologies Limited (Providing Custody)

BN KZ Technologies Limited (Operating a Digital Asset Trading Facility)

Biteeu Eurasia Ltd. (Operating a Digital Asset Trading Facility)

Biteeu Eurasia Ltd. (Providing Custody)

ATAIX Eurasia Ltd. (Operating a Digital Asset Trading Facility)

ATAIX Eurasia Ltd. (Providing Custody)

Delta DA Ltd. (Providing Custody)

Delta DA Ltd. (Operating a Digital Asset Trading Facility)

ADVANCED PAYMENT SOLUTIONS Ltd. (Providing Money Services; Dealing in Investments as Agent; Arranging Deals in Investments)

Отметим, ранее Духовное управление мусульман Казахстана запретило использовать арбитражную систему P2P, так как она имеет криптовалюту. В ДУМК заявили, что запрет инициирован учёными из-за неопределённости, мошенничества, азарта, угроз и вреда для личности и государства на основе криптовалюты. В управлении отметили, что по шариату требуется отсутствие права выбора (хияру аш-шарт) при обмене денег.