"Риски придётся взять на себя": бизнесменов Костаная призвали подготовиться к весне

Паводок, который в апреле этого года буквально накрыл Костанай, может повториться. Об этом жителей областного центра предупредил на недавнем совещании аким областного центра Марат Жундубаев. Он обратился как к горожанам, так и к предпринимателям, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В первую очередь глава областного центра высказался в адрес тех владельцев кафе, магазинов и ресторанов, бизнес-объекты которых расположены в пойме реки Тобол. Именно в этом году их затопило в буквальном смысле по крышу.

"Многие предприниматели сами просили землю в акватории реки Тобол и именно их и затопило. Территория находится в природоохранной зоне, поэтому все знали, на какие риски идут. Хорошо, что в этом году государство помогло. Но если паводок повторится, риски придётся взять на себя, страхуйте бизнес", – предупредил аким области.

В пресс-службе департамента по ЧС Костанайской области сообщили, что в зоне подтопления находится и много жилых домов. В частности, тех, что расположены по улицам Красный Кузнец, Юный Боец, на правом берегу реки. Их в этом году тоже приходилось эвакуировать, некоторые горожане даже дома не хотели покидать, пока вода не зашла в дом.

Служба ЧС тоже предупреждает о возможном повторении паводка и просит жильцов быть бдительными, сразу реагировать на предупреждения, а бизнесменов – потратиться на страховки.

Большая вода пришла в Костанай в этом году в начале апреля. Затопило два моста, много жилых и бизнес-объектов. Первыми в зоне затопления оказались предприятия, расположенные близко к реке с обеих сторон.

Мы поговорили с несколькими предпринимателями, кафе и магазины которых в этом году ушли под воду "с головой". Небольшое, но очень известное заведение быстрого питания "73 Park", расположенное недалеко от Большого моста Костаная, затопило одним из первых. Заведение несколько дней стояло по крышу в воде.

"Мы были застрахованы, но, к сожалению, не от наводнения и не от пожара, – сообщил владелец кафе фаст-фуда Кирилл Тарабарин. – В страховой компании нам сказали, что от таких стихийных бедствий нас просто не застрахуют. Хорошо, что государство помогло восстановить бизнес. Теперь, конечно, будем искать компанию, которая нас застрахует".

По словам владельца костанайского фаст-фуда, на восстановление кафе он получил от государства около 10 млн тенге. И благодаря этой помощи бизнес развивается.

Владелец небольшой денерной недалеко от городского пляжа рассказал, что даже не думал страховаться от наводнения.

"Никогда не мог подумать, что такой случай наступит, – признался владелец Артем. – Страховаться от паводка довольно дорого, да и не все компании страхуют, а наступает страховой случай редко. Но на будущее буду, конечно, что-то предпринимать".

Помимо мелких кафе и ресторанов, в Костанай под воду ушёл целый торговый дом "Апельсин", в котором расположен гипермаркет "Солнечный". Затопило чуть ли не два этажа. Владельцам этого крупного бизнеса тоже помогло государство.

"Мы не хотим комментировать ситуацию с паводком и с нашим рисками", – ответили нам в торговом доме "Апельсин".

В "Солнечном" нам сообщили, что благодарны государству за помощь и на следующий год будут страховаться от риска наводнения.

"К сожалению, я не был застрахован от паводка, – рассказал владелец частной автозаправки Серик Бухметов. – Землю в пойме реки Тобол получал законно, участок прошёл регистрацию в БТИ, есть все документы. Я согласен, что это мои риски. Буду их предусматривать".

Однако в нескольких страховых компаниях отметили, что страхование от паводка – не только не очень распространённый вид страховки, но и не очень выгодный для самих страховщиков.

"У нас были страховые случаи после недавнего паводка, мы выплатили довольно большие суммы, – рассказала юрист страховой компании Nomad. – Но будем ли мы страховать дальше от наводнений – пока вопрос. Уже идут разговоры о том, что паводок может быть ещё сильнее, чем был в этом году, а, учитывая суммы выплат, для нас это тоже большие риски".

В другой костанайской страховой компании нам пояснили, что в самое распространённое обязательное страхование входит лишь несколько видов страховок: экологическое, страхование автомобиля и туристов.

"В случае обязательного страхования мы не можем отказать клиенту. Но страхование от паводков или пожаров относится к добровольному виду страхования, поэтому страховая компания может просто отказать", – сказала менеджер Бахыт.

Ещё в нескольких страховых компаниях нам сообщили, что точно не будут страховать от наводнений, потому что боятся за огромные выплаты, которые не потянут в случае повторения паводка.

Получается, что предприниматели пока оказались в сложной ситуации. С одной стороны, их призывают брать риски на себя и они к этому готовы, с другой стороны – к этим рискам оказались не готовы страховые компании. Последние, кстати, в большинстве своём тоже являются частными и для многих это такой же бизнес, как для рестораторов или владельцев АЗС их объект. И если паводок вновь повторится, а бизнес вновь останется незастрахованным по вине страховых компаний, которые по закону имеют право не страховать от наводнений, то ситуация будет неоднозначной. И либо придётся что-то предпринимать на законодательном уровне, либо государству вновь придётся брать риски от стихийных бедствий на себя, отмечают юристы.

Фото: Ержан Ахметов