Риск затоплений: Вертолет МЧС задействовали в Атырауской области
Сегодня, 12:53
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Сегодня, 12:53Сегодня, 12:53
99Фото: gov.kz
Воздушное судно МЧС задействовано в противопаводковых мероприятиях, передаёт BaigeNews.kz.
В Атырауской области для обеспечения безопасного течения воды специалистами МЧС проводится круглосуточный мониторинг во всех населенных пунктах, которые находятся в риске затоплений, также организована работа штаба.
В целях оценки риска наводнений на вертолете Казавиаспас МЧС РК был проведен воздушный облет по маршруту Атырау-Кульсары-Миялы-Атырау.
Кроме того, в Жылыойском и Кызылкугинском районах, вдоль рек Жем, Уил и Ногайты, проводятся работы по укреплению дамб с использованием инертных материалов: заготовлено 85 679 мешкотар, уложено 21 000 тонн инертных материалов.
Видео: МЧС РК
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