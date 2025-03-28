Воздушное судно МЧС задействовано в противопаводковых мероприятиях, передаёт BaigeNews.kz.

В Атырауской области для обеспечения безопасного течения воды специалистами МЧС проводится круглосуточный мониторинг во всех населенных пунктах, которые находятся в риске затоплений, также организована работа штаба.

В целях оценки риска наводнений на вертолете Казавиаспас МЧС РК был проведен воздушный облет по маршруту Атырау-Кульсары-Миялы-Атырау.

Кроме того, в Жылыойском и Кызылкугинском районах, вдоль рек Жем, Уил и Ногайты, проводятся работы по укреплению дамб с использованием инертных материалов: заготовлено 85 679 мешкотар, уложено 21 000 тонн инертных материалов.