Папа римский остается в критическом состоянии
Папа римский Франциск, госпитализированный 14 февраля с инфекцией дыхательных путей, остается в критическом состоянии.
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У 88-летнего понтифика диагностирована двусторонняя пневмония, осложненная начальной стадией почечной недостаточности. Несмотря на это, он находится в сознании и продолжает молиться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.
В воскресенье понтифик принял участие в мессе вместе с медицинским персоналом, ухаживающим за ним в больнице. Он выразил благодарность за многочисленные послания поддержки и призвал верующих продолжать молиться за его здоровье.
В Ватикане подчеркивают, что, несмотря на стабилизацию некоторых показателей, клиническая картина остается сложной, и прогнозы относительно выздоровления папы Франциска остаются осторожными.
Corriere della Sera пишет, что главной угрозой жизни папы римского считается риск развития сепсиса — заражения крови на фоне распространения легочной инфекции по всему организму.
The Guardian цитирует кардинала Тимоти Долана, который во время службы в соборе Святого Патрика (Нью-Йорк) "признал то, о чем лидеры церкви в Риме не говорят публично" — что "папа Франциск находится в очень, очень хрупком состоянии и, вероятно, близок к смерти".
На фоне ухудшения состояния здоровья понтифика в Ватикане допускают возможность его отречения от престола, если он не сможет исполнять свои обязанности.
Франциск заявил, что папство — это работа на всю жизнь, но при этом написал заявление об отставке на случай обострения своей болезни и недееспособности.
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью Corriere della Sera призвал не реагировать на слухи и сосредоточиться на молитвах за выздоровление Франциска.
Верующие по всему миру продолжают молиться за здоровье папы римского, выражая надежду на его скорейшее выздоровление.
Папа Франциск был госпитализирован в Римскую клинику Агостино Джемелли для лечения бронхита и проведения диагностических тестов 14 февраля.
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