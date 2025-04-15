Риск пожаров: Засушливое лето прогнозируют в Казахстане
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Повышенные риски пожарной опасности прогнозируют в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, передает BaigeNews.kz.
В связи с этим МЧС совместно с Министерством экологии утвержден межведомственный План, откорректированы Алгоритмы реагирования на природные пожары, в том числе с приграничными государствами.
"Согласно прогнозу Казгидромета, лето ожидается засушливым, с высоким травостоем, тем самым сохраняются повышенные риски пожарной опасности", - сказал вице-министр на заседании правительства.
По его словам, в регионах проводится очистка и опашка территории, а также начата профилактика в лесостепных массивах. Акиматам выданы свыше семисот предупреждений о недостаточной готовности к пожароопасному периоду.
Вице-министр отметил, что в настоящее время круглосуточно работает оперативная группа в Командном центре МЧС РК. Как и в прошлом году, основной упор сделан на предупреждение и раннее обнаружение очагов возгорания. Ведется мониторинг пожарной обстановки посредством информационных систем "Орман" и "Табиғат", данных видеонаблюдения лесных хозяйств, космомониторинга и ГИС ЧС.
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