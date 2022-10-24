Риши Сунак займёт место премьера Великобритании

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Экс-глава Минфина победил на выборах и теперь займёт пост премьера Великобритании.

Стало известно имя нового премьер-министра. Им стал бывший глава министерства финансов Риши Сунак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Он автоматически победил на внутрипартийных выборах после того как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру, заявив, что желает поддержать Сунака. Вскоре Сунак обратится к депутатам британского парламента, чтобы официально объявить о победе.

Новому премьеру Великобритании 42 года. Известно, что он станет самым молодым британским премьер-министром и первым политиком индийского происхождения в истории страны, который смог занять эту должность.

Напомним, Сунак занял пост премьера, после того, как его покинула Лиз Трасс, занимавшая эту должность всего 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. Она признала, что не справилась с обязанностями.