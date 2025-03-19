Ринат Заитов: Доверие граждан к депутатам возвращается
Об этом депутат сообщил на пленарном заседании палаты
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Депутат Мажилиса Ринат Заитов считает, что в результате политических реформ доверие общества к депутат возросло. Об этом он сообщил на пленарном заседании палаты, передает BaigeNews.kz.
"Влияние парламента значительно возросло, и народ все лучше начал понимать, кто такие депутаты и в чем заключается их деятельность. Наблюдая за депутатами Мажилиса, которые еженедельно направляют депутатские запросы членам правительства, у народа появилась искра надежды. Сегодня голос народа услышан. Все проблемы, актуальные для страны, мы обсуждаем здесь открыто, вместе с общественными активистами и экспертами.
Парламент работает прозрачно для населения. Нет вопросов, которые не поднимаются в стенах Мажилиса. Таким образом, многие проблемы, волнующие общество, были решены и получили поддержку. С каждым положительным решением растет доверие народа к власти", — говорит депутат.
По его мнению, в регионах укрепилась исполнительная власть. В основе всех позитивных изменений в государстве лежит продуманная политика и смелые инициативы Президента, подчеркнул депутат.
Ранее депутат Мажилиса Ермурат Бапи отметил, что национальный курултай стал площадкой для диалогу между народом и властью.
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