Риэлтерскую деятельность раскритиковал мажилисмен

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков в своём депутатском запросе, адресованном заместителю премьер-министра, руководителю аппарата правительства Галымжану Койшыбаеву, предложил установить госрегулирование риэлтерской деятельности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Олжаса Куспекова, сегодня у государства нет какого-либо инструмента контроля над риэлторами. При этом, часто у казахстанцев не остаётся выбора, и они вынуждены работать с риэлторами. Количество сделок купли-продажи недвижимости за последние три года в Казахстане составило около 1,5 миллиона. Как минимум, половина из объявлений о продаже недвижимости на сайте Krisha.kz опубликованы, по словам маджилисмена, риэлторами.

Депутат заявил, что казахстанцы, которые пытались продать или купить недвижимость через риэлторов, в итоге остались должны риэлторским компаниям за неоказанные или некачественно оказанные услуги.

"Кабальные условия для клиентов, некие эксклюзивные договоры лишают хозяев недвижимости права распоряжаться своей собственностью. Больше всего казахстанцы страдают от "арбитражной оговорки". Это значит, что все конфликты будут решаться только в арибитражном - то есть частном суде. В отличие от судей, арбитры не несут никакой ответственности, и ничто не останавливает их от сговора, коррупционных нарушений, обмана и мошенничества. Споры, разрешенные в арбитражах, - как один все в пользу риэлтерских компаний", - сказал Куспеков.

Олжас Куспеков предложил установить госрегулирование риэлтерской деятельности, ввести её лицензирование, обязательное обучение риэлторов и сдачу ими квалификационных экзаменов. Также, по словам мажилисмена, необходимо разработать один типовой договор для всех риэлторских компаний страны, исключив "арбитражную оговорку". При этом, нужно увеличить требования к арбитрам в части опыта, образования, академических и профессиональных достижений, а также установить над ними системный контроль и требовать регулярный отчёт о деятельности в соответствующие органы.