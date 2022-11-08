Риддерскую ТЭЦ могут передать в коммунальную собственность

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После введения режима ЧС техногенного характера в Риддере, где без отопления остались более 22 тысяч абонентов, в ВКО рассматривают вопрос передачи ТЭЦ в коммунальную собственность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"Рассматриваем вопрос возвращения Риддер ТЭЦ в коммунальную собственность", — заявил аким ВКО Даниал Ахметов.

Глава региона также пояснил, почему ТЭЦ оказалась в таком состоянии.

"К глубокому сожалению владельцы станции халатно отнеслись к своему объекту. Был выполнен крайне неэффективный ремонт. Сегодня соответствующие структуры разбираются по этому факту", — сказал он.

По информации акима области, вечером седьмого ноября на ТЭЦ работал один котёл низкого давления. К утру вторника, восмього ноября, планировалось запустить ещё два котла низкого давления. Как сообщил Даниал Ахметов, в ходе аварии обнаружился свищ в котле №6 — высокого давления. Сваркой и ремонтом занимаются две бригады из ТОО "Востоквзрывпром" и АО "Усть-Каменогорские тепловые сети". Закончить работы и начать растопку этого котла планировали утром восьмого ноября.

"Растопка этого котла восстановит требуемый температурный режим. Таким образом, к концу дня восьмого ноября мы предполагаем стабилизировать ситуацию. В целом на Риддер ТЭЦ, надо прямо сказать, напряжённая ситуация. Руководство и персонал станции не обратили внимание на состояние багерной насосной, в результате чего произошло её затопление. Коммунальные службы осушили насосную, и сейчас там работает бригада ТОО "Казцинка", к исходу девятого ноября работа насосной должна быть восстановлена", — сказал аким области.

Напомним, ситуация с ТЭЦ в Риддере находится на контроле акима области Даниала Ахметова. Он возглавил оперштаб по ликвидации ЧС техногенного характера, возникшей на теплоэлектроцентрали пятого ноября. Глава региона подчеркнул, что сейчас основная задача — обеспечить жизнеспособность станции, вернуть городу теплоснабжение и не допустить повторения подобной ситуации в будущем.