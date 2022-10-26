Риддер без тепла. Руководство ТЭЦ привлекут к ответственности

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Из-за остановки теплоснабжения в городе Риддер руководство местной ТЭЦ привлекут к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК.

Сообщалось, что город два дня был без теплоснабжения. Аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что внештатная ситуация произошла из-за халатного отношения руководства "Риддер ТЭЦ", которое должным образом не проверило мазут, он оказался смешанным с водой. Аким сообщил, что прокуратура региона начала расследование по факту халатности со стороны руководства ТЭЦ.

По данным Минэнерго, на 26 октября 2022 года на Риддерской ТЭЦ восстановлена работа котлов №1, 2 и 3, также персонал ТЭЦ приступил к растопке шестого котла. Температура подачи в тепловых сетях составляет по графику - 70 градусов, по факту - 60 градусов. На ТЭЦ оперативно доставлено 190 тонн мазута (необходимая норма по остатку мазута составляет 153 тонны).

В Минэнерго пояснили, что 23 октября на ТЭЦ Риддера из-за неисправности пылесистемы в 16:30 произошла остановка котлов №1, 2, 3. В результате температура в тепловых сетях снизилась 70 до 20 градусов. Увеличению времени начала пусковых операций способствовал низкий остаток мазута на ТЭЦ. При низком уровне мазута в баке хранения происходит его смешивание с обводнённым мазутом, находящимся в нижнем секторе. После восполнения остатка мазута были поочерёдно запущены котлы.

По данным ведомства, специально созданная комиссия расследует причины отключения оборудования ТЭЦ. Указывается, что весной 2022 года во время проверки ТЭЦ Риддера выявлено 70 нарушений требований нормативных правовых актов по эксплуатации энергетического оборудования со сроками их устранения до конца 2022 года.

"По факту не получения паспорта готовности к работе в осенне-зимних условиях Риддерская ТЭЦ в установленном законом порядке будет привлечена к административной ответственности", - сообщили в Минэнерго.

ТЭЦ Риддера введена в эксплуатацию в 1956 году и осуществляет теплоснабжение 90 потребителей Риддера. Основное оборудование электростанции имеет износ более 70 процентов, в связи с чем требуется масштабная модернизация и реконструкция. В рамках модернизации на ТЭЦ запланированы:

- установка нового турбоагрегата мощностью 30 МВт с производственным и теплофикационным отбором;

- приобретение вентиляторной градирни с производительностью 10 тыс.куб/м.;

- на открытом распределительном устройстве установка трансформатора связи ТДТН-63МВА.