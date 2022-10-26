Лента новостей
- Приговор вынесли бывшему руководству ПНХЗ 00:29 58
- Казахстанские авиакомпании обяжут выплачивать пассажирам компенсацию за задержку рейсов 26.10.2022 135
- Риддер без тепла. Руководство ТЭЦ привлекут к ответственности 26.10.2022 186
- Кариму Масимову продлили арест 26.10.2022 218
- Несколько авиарейсов задержаны в аэропорту Шымкента 26.10.2022 620
- Более 560 миллионов тенге выплатили владельцам авто, повреждённых во время январских событий в Алматы 26.10.2022 203
- Фонд науки представил пять разработок учёных, ищущих софинансирование 26.10.2022 235
- Расширение сотрудничества обсудили госсоветники Казахстана и Кыргызстана 26.10.2022 194
- Места на нижних полках в вагонах казахстанских поездов станут дороже верхних 26.10.2022 676
- Почему допрашивали бывшего замакима Алматы Бабакумарова, рассказали в Антикоре 26.10.2022 310
- Президент Европейского Совета прибыл в Казахстан 26.10.2022 460
- Казахстан полностью обеспечен основными видами сельхозпродукции - Карашукеев 26.10.2022 268
- Происходит в каждой третьей семье - как жертвам бытового насилия помогают в Алматы 26.10.2022 325
- Президент дал поручения Маулену Ашимбаеву 26.10.2022 327
- Токаев поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании 26.10.2022 285
- Метели прогнозируют синоптики в Казахстане 27 октября 26.10.2022 494
- Башимов: Амнистия для участников январских событий - высочайший акт гуманизма 26.10.2022 356
- Мэр Нью-Йорка поздравил казахстанцев с Днём Республики 26.10.2022 352
- Трое детей ушли на пикник и потерялись в Алматинской области 26.10.2022 573
- Депутаты предложили ужесточить выдачу водительских прав самоучкам 26.10.2022 365
- Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября 26.10.2022 392
- Двухлетний ребёнок утонул в луже после ливня в Туркестанской области 26.10.2022 915
- Алматинцы могут узнать адреса своих избирательных участков через Call-центр, Telegram-бот и сайт 26.10.2022 290
- В Казахстан приедет Президент Европейского Совета 26.10.2022 388
- Проливной дождь затопил Шымкент 26.10.2022 583
- Банк ЦентрКредит возглавил Руслан Владимиров 26.10.2022 647
- Как приток россиян сказался на работе обменников 26.10.2022 623
- Мажилис одобрил законопроект о выходе женщин на пенсию в 61 год 26.10.2022 670
- Нацбанк повысил базовую ставку до 16 процентов 26.10.2022 336
- Минсельхоз вернул в госсобственность пять миллионов гектаров простаивающих земель 26.10.2022 348
- Токаев назвал главные направления своей предвыборной платформы 26.10.2022 836
- Депутаты заявили о недоступности соцуслуг ВИЧ-инфицированным в Казахстане 26.10.2022 453
- В адрес президента Казахстана продолжают поступать поздравительные телеграммы 26.10.2022 356
- Против уничтожения обсерватории ради очередных коттеджей в Алматы высказалась депутат 26.10.2022 1548
- В столице ввели постоплату за платные парковки 26.10.2022 414
- Tiktok откроет своё представительство в Казахстане этой осенью 26.10.2022 331
- "Гособвинение не смогло доказать преступление". Биртанов выступил с последним словом в суде 26.10.2022 6259
- "Были и больше суммы" - глава Минфина о займе в 345 миллионов евро в МБРР 26.10.2022 435
- В Казахстане оцифруют услуги в сфере земельных отношений 26.10.2022 366
- Иностранца осудили на семь лет за контрабанду и перевозку наркотиков 26.10.2022 374
- Плохое качество интернета в Казахстане прокомментировал вице-министр МЦРИАП 26.10.2022 1293
- 28 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти из Турции в Казахстан 26.10.2022 367
- Сколько иностранцев после 21 сентября получили ИИН, рассказали в правительстве 26.10.2022 428
- 30-летие вступления в ООН: в Казахстане выпустили юбилейную марку 26.10.2022 378
- "Вакцину от коррупции" презентуют в Казахстане в начале 2023 года 26.10.2022 370
- Депутат Мажилиса Айбек Паяев досрочно сложил полномочия 26.10.2022 522
- Резкий спад заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Казахстане 26.10.2022 485
- Канье Уэст перестал быть миллиардером после постов в соцсетях 26.10.2022 1192
- Илон Маск закроет сделку по покупке Twitter до конца недели 26.10.2022 391
- Головкин "разорил" бывшего чемпиона мира 26.10.2022 1609
- Гранты для солдатов: Минобороны подписало соглашение с казахстанскими вузами 26.10.2022 452
- 80-летний житель Темиртау готовится к ЧМ по пауэрлифтингу 26.10.2022 741
- Урановые рудники на севере Казахстана никем не охраняются уже 20 лет 26.10.2022 1427
- В США появился магазин с копиями кроссовок известных брендов для лошадей 26.10.2022 427
- Украина потребует исключить Россию из ФИФА и УЕФА 26.10.2022 536
- В Актау теперь можно за мусор получить деньги 26.10.2022 530
- Водитель сгорел заживо в машине на трассе в Сатпаеве 26.10.2022 1893
- В Актюбинской области гимн Казахстана одновременно исполнили более 15 тысяч человек 26.10.2022 478
- "Барыс" проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ 25.10.2022 459
- Жители Риддера, оставшиеся без тепла, постепенно согреваются 25.10.2022 441
- Казахстанцев с Днём Республики поздравили из космоса 25.10.2022 452
- Флаг Казахстана украсил самую высокую башню в мире 25.10.2022 1273
- Праздничный салют прогремел в столице в честь Дня Республики 25.10.2022 555
- Головкину предложили другого соперника вместо обязательных претендентов 25.10.2022 793
- Дождь, снег и туман: какая погода ожидается в Казахстане в среду 25.10.2022 2673
- Astana Media Week-2022 стартует в столице 25.10.2022 541
- Аким Семея водил хороводы с земляками в День Республики 25.10.2022 6461
- Завораживающие кадры солнечного затмения запечатлели казахстанцы 25.10.2022 2855
- Центр иппотерапии для особенных детей открыли в Астане 25.10.2022 524
- Казахстанская делегация участвует в форуме "Центральная Азия – Республика Корея" 25.10.2022 622
- Квартиры по программе "Нұрлы жер" получили очередники в столице 25.10.2022 559
- Казахстанская фехтовальщица стала второй на турнире в Турции 25.10.2022 673
- Ключи от новых домов получили многодетные семьи ВКО 25.10.2022 567
- Поздравительные телеграммы из разных стран поступают Токаеву 25.10.2022 479
- Назван победитель третьего тура чемпионата Казахстана по настольному теннису 25.10.2022 573
- В работе WhatsApp произошёл глобальный сбой 25.10.2022 1134
- Госсекретарь США поздравил казахстанцев с Днём Республики 25.10.2022 683
- Как проходит главный день скачек, посвящённых Дню Республики в Астане 25.10.2022 655
- Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага 25.10.2022 564
- Предвестник независимости: почему было важно сохранить День Республики 25.10.2022 543
Риддер без тепла. Руководство ТЭЦ привлекут к ответственности
Из-за остановки теплоснабжения в городе Риддер руководство местной ТЭЦ привлекут к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК.
Сообщалось, что город два дня был без теплоснабжения. Аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что внештатная ситуация произошла из-за халатного отношения руководства "Риддер ТЭЦ", которое должным образом не проверило мазут, он оказался смешанным с водой. Аким сообщил, что прокуратура региона начала расследование по факту халатности со стороны руководства ТЭЦ.
По данным Минэнерго, на 26 октября 2022 года на Риддерской ТЭЦ восстановлена работа котлов №1, 2 и 3, также персонал ТЭЦ приступил к растопке шестого котла. Температура подачи в тепловых сетях составляет по графику - 70 градусов, по факту - 60 градусов. На ТЭЦ оперативно доставлено 190 тонн мазута (необходимая норма по остатку мазута составляет 153 тонны).
В Минэнерго пояснили, что 23 октября на ТЭЦ Риддера из-за неисправности пылесистемы в 16:30 произошла остановка котлов №1, 2, 3. В результате температура в тепловых сетях снизилась 70 до 20 градусов. Увеличению времени начала пусковых операций способствовал низкий остаток мазута на ТЭЦ. При низком уровне мазута в баке хранения происходит его смешивание с обводнённым мазутом, находящимся в нижнем секторе. После восполнения остатка мазута были поочерёдно запущены котлы.
По данным ведомства, специально созданная комиссия расследует причины отключения оборудования ТЭЦ. Указывается, что весной 2022 года во время проверки ТЭЦ Риддера выявлено 70 нарушений требований нормативных правовых актов по эксплуатации энергетического оборудования со сроками их устранения до конца 2022 года.
"По факту не получения паспорта готовности к работе в осенне-зимних условиях Риддерская ТЭЦ в установленном законом порядке будет привлечена к административной ответственности", - сообщили в Минэнерго.
ТЭЦ Риддера введена в эксплуатацию в 1956 году и осуществляет теплоснабжение 90 потребителей Риддера. Основное оборудование электростанции имеет износ более 70 процентов, в связи с чем требуется масштабная модернизация и реконструкция. В рамках модернизации на ТЭЦ запланированы:
- установка нового турбоагрегата мощностью 30 МВт с производственным и теплофикационным отбором;
- приобретение вентиляторной градирни с производительностью 10 тыс.куб/м.;
- на открытом распределительном устройстве установка трансформатора связи ТДТН-63МВА.
-
Hype news
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 13051
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 1037
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1092
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2129
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2232
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3499
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 10731
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4729
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87582
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3744
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3221
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 11987
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5406
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2105
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2484
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32170
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3241
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4308
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11119
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10133
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7089
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 299670
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7531
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 6910
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24127
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7392
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7204
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14271
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 9788
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9442
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11246
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 27709
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9282
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 12953
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 20572
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 10905
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11529
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8385
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 28243
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8461
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 347690
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 36922
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9267
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 9939
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 15809
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9127
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 48900
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14036
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 11862
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11068
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10273
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 10662
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12235
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 9819
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 10755
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10177
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27198
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 9957
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10237
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 9826
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31461
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189213
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 16753
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 20984
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 11770
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12157
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 20857
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7337
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13215
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7239
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10023
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32067
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14507
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 7893
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 11854
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 8001
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 25188
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 10069
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 10861
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 9301
-
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 765
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 983
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 718
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 18317
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 996
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 867
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 914
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 5954
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1540
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 12676
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10935
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10935
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11437
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10586
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14832
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11548
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13038
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14004
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13692
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11293
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11672
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28124
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12632
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15002
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11723
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12995
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13659
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14938
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13079
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15047
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14579
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15739
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15685
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32258
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16148
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17086
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16771
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17677
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17585
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26491
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17029
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24320
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35065
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18840
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24493
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23405
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25372
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21434
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22866
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21091
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20898
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20820
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36509
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22905
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21038
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25942
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25107
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25457
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24733
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24840
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26984
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27468
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26151
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25746
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26433
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27762
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25238
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28662
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26200
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26820
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27773
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29580
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28441
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27588
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31606
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 27204
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 30144
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27799
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58555
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29330