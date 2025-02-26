Россия и США проведут встречу в Стамбуле
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Представители России и США 27 февраля проведут встречу в Стамбуле, на которой обсудят работу диппредставительств двух стран. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.
По словам министра, Москве и Вашингтону необходимо обсудить проблемы, которые появились в работе посольств из-за действий предыдущей администрации США.
"Дипломаты высокого уровня и эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью... Такая встреча состоится завтра в Стамбуле", – отметил Лавров.
Он добавил, что по итогам переговоров будет видно, насколько Москва и Вашингтон "могут двигаться быстро и эффективно".
Лавров также обратил внимание на то, что тема замороженных российских активов "не имеет никакого отношения к функционированию посольств" и является вопросом "государственного уровня".
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