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Россия и США проведут встречу в Стамбуле

Сегодня, 22:26
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pxhere.com Сегодня, 22:26
Сегодня, 22:26
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Фото: pxhere.com

Представители России и США 27 февраля проведут встречу в Стамбуле, на которой обсудят работу диппредставительств двух стран. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.

По словам министра, Москве и Вашингтону необходимо обсудить проблемы, которые появились в работе посольств из-за действий предыдущей администрации США.

"Дипломаты высокого уровня и эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью... Такая встреча состоится завтра в Стамбуле", – отметил Лавров.

Он добавил, что по итогам переговоров будет видно, насколько Москва и Вашингтон "могут двигаться быстро и эффективно".

Лавров также обратил внимание на то, что тема замороженных российских активов "не имеет никакого отношения к функционированию посольств" и является вопросом "государственного уровня". 

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