Результаты съезда партии "Ауыл" прокомментировал политолог

Казахстанский политолог, заместитель директора общественного фонда "Международный институт социологии и политики" Марат Шибутов высказался в соцсетях по поводу недавнего съезда партии "Ауыл", передает BaigeNews.kz.

Эксперт обратил внимание на то что партия провела съезд в новом формате, что в перспеткиве может дать ей новых сторонников.

"На съезде партии "Ауыл" приняли новую программу – более специализированную, чем прошлая и целиком заточенная на селе и его жителях. Это в принципе достаточно важный ход, потому что кажется время программ "за все хорошее и против всего плохого" уже закончилось. Партии нужен свой избиратель, который обеспечит пусть даже небольшую, но устойчивую поддержку на выборах позволяющую проводить своих людей в акиматы, маслихаты и парламент.

Видимо, с этим и связан новый формат съезда, который прошел в селе, заточенность на развитии именно села и не только за счет сельского хозяйства, но и за счет туризма, а также консервативный тренд в ценностях. Посмотрим как это оценит избиратель", - отметил политолог Марат Шибутов.