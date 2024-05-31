Результаты ЕНТ 126 абитуриентов аннулировали в Казахстане

Промежуточные итоги основного ЕНТ подвели в Миннауки и высшего образования РК, передаёт BaigeNews.kz.

С момента старта экзамена его сдали 71 тысяча человек. 74 процента абитуриентов набрали пороговые баллы.

Средний балл – 67, максимальный – 137 (набрали три человека.

"За нарушение правил аннулированы результаты 126 человек. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 94 абитуриента; за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 27 человек; после проверки видеозаписей аннулированы результаты пяти человек. Посторонних лиц не выявлено", - сообщили в министерстве.

В ведомстве также отметили одну особенность: средний балл сдающих ЕНТ утром выше, чем у ребят, которые проходят тестирование после обеда. В данный момент разница составляет пять баллов: 69 и 64 балла соответственно.