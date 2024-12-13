В Министерстве культуры и информации РК подвели итоги 2024 года и представили результаты деятельности в сфере гражданского общества, передаёт BaigeNews.kz.

Реализован проект по приёму онлайн петиций. В 2024 году вступили в силу нормы закона об общественном контроле. За время работы на модерацию министерства поступила 621 петиция. Из них четыре набрали необходимые 50 тысяч голосов, и по ним приняты решения.

Увеличена квота молодёжи в составах общественных советов.

Количество активных волонтёров увеличилось с 200 тысяч в 2022 году до 240 тысяч в 2024-м. В октябре прошёл слёт волонтёров СВМДА с участием 450 человек из 14 государств. Семь казахстанских волонтёров направлены в структуры ООН. Ежегодно в стране реализуется более 50 волонтёрских проектов.

По благотворительности проводится работа по совершенствованию законодательства. Создана рабочая группа из числа представителей государственных органов, благотворительных организаций, квазигосударственного и бизнес-сектора.