Аким области Абай Берик Уали резко высказался о качестве строительства медицинских объектов в селах региона, передаёт BaigeNews.kz. На расширенном аппаратном совещании с участием акимов городов и районов, где обсуждались итоги социально-экономического развития за первый квартал и реализация нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения", глава региона обратил внимание на серьёзные недоработки в отрасли.

Как выяснилось, в прошлом году в рамках проекта было завершено строительство 62 объектов первичной медико-санитарной помощи, однако большинство из них до сих пор не готовы к полноценному приёму пациентов. На многих участках не завершено благоустройство, не установлено оборудование и мебель, а кое-где уже начала протекать крыша, что привело к трещинам в стенах. Только 10 объектов были переданы в ведение районных больниц.

Аким региона назвал сложившуюся ситуацию результатом халатности как со стороны управления строительства, так и со стороны местных властей, подчеркнув, что принятые здания находятся на территориях районов и сел, и местные акимы обязаны были лично контролировать их приёмку. Особенное недоумение вызвало то, что объекты, официально принятые в эксплуатацию, не работают, а население, ждавшее этих медпунктов годами, остаётся без помощи.

"Считаю, что сложившаяся ситуация является результатом халатности вышеназванных лиц. На прошлой неделе, при моем посещении Аягозского района, жители нескольких сел высказали свои жалобы на качество строительства медицинских объектов. Почему здания, принятые в конце прошлого года, до сих пор не сданы в эксплуатацию? Чем занималось ответственное за строительство управление? Эти объекты обслуживают население. Акимы районов, сел должны были взять их на контроль при приемке, так как здания находятся на вашей территории. Вы тоже несете ответственность за это", - сказал глава региона.

Берик Уали поручил закрепить за каждым объектом ответственного специалиста из управления строительства, установить камеры видеонаблюдения на стройплощадках, а также провести комплексную проверку качества уже построенных зданий. Кроме того, замакиму, курирующему сферу, предстоит проводить совещания по каждому объекту каждые две недели. Вся работа будет находиться под личным контролем акима области.

Таким образом, власти региона намерены навести порядок и обеспечить, чтобы долгожданные сельские медпункты начали наконец выполнять свою основную функцию - помогать людям.

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