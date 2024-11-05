Резонансный ролик о ремонте дороги в Алматинской области прокомментировали в акимате

Резонанс в соцсетях вызвал ролик, авторы которого утверждали, что жители Аксенгирского сельского округа Жамбылского района Алматинской области не дождались ремонта дороги "Узынагаш-Курты" и самостоятельно начали латать ямы. Инцидент прокомментировали в компании "КазАвтоЖол" и акимате региона, передаёт BaigeNews.kz.

"Указанная дорога не входит в республиканскую сеть, соответственно, не находится в ведении и обслуживании национальной компании. Она является дорогой областного значения и находится на балансе местного исполнительного органа", - отметили в "КазАвтоЖоле".

В акимате же пояснили, что дорога Узынагаш – Курти используется для перевозки строительных материалов с карьера в селе Каргалы Жамбылского района для строительства республиканской трассы Бурылбайтал – Курти.

"В результате перевозок с превышением допустимой массы грузовиков происходит разрушение дорожного покрытия. В апреле в рамках программы "Чистый Казахстан" проводился его текущий ремонт, однако из-за интенсивной транспортировки грузов состояние дороги ухудшилось. Акимат Алматинской области направил обращения в Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и подрядной организации KLV Insaat с требованием восстановить дорогу. На данный момент подрядчик KLV Insaat провёл временный ямочный ремонт. После завершения реконструкции автодороги Бурылбайтал – Курти в 2025 году на дороге Узынагаш – Курти планируется текущий ремонт", - заверили в областной администрации.