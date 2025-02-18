  • 18 Февраля, 11:31
  • BAIGENEWS

Резонансное заявление актёра вызвало споры в Казнете

Заявление Еркебулана Токтара обсуждают казахстанцы.

Сегодня, 10:42
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Еркебулан Токтар/Instagram Сегодня, 10:42
Сегодня, 10:42
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Фото: Еркебулан Токтар/Instagram

Казахстанский актёр и боец смешанных единоборств Еркебулан Токтар стал центром дискуссии в соцсетях после своего заявления о том, что он занимается только своей работой и не интересуется делами правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Я занимаюсь своей работой. Меня не волнуют дела правительства. Если я буду хорошо делать своё дело, моя жизнь станет лучше", — сказал он в интервью.

Эти слова вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей Казнета.

Часть комментаторов поддержала позицию актёра:

  • "Надо быть профессионалом в своём деле, отвечать за себя – и всё";
  • "1000% прав";
  • "Главное – делать свою работу и двигаться дальше".

Другие же раскритиковали его мнение, заявив, что публичные личности должны быть социально ответственными:

  • "Рабское мышление";
  • "Типа его хата с краю?";
  • "Так можно рассуждать, если все вокруг порядочные и честные люди".

Обсуждение продолжается, и мнение общества по этому поводу по-прежнему остаётся разделённым.

 
 
 
 
 
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Публикация от Акимат ALMATY PRESS (@almaty__press)

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