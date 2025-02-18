Казахстанский актёр и боец смешанных единоборств Еркебулан Токтар стал центром дискуссии в соцсетях после своего заявления о том, что он занимается только своей работой и не интересуется делами правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Я занимаюсь своей работой. Меня не волнуют дела правительства. Если я буду хорошо делать своё дело, моя жизнь станет лучше", — сказал он в интервью.

Эти слова вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей Казнета.

Часть комментаторов поддержала позицию актёра:

"Надо быть профессионалом в своём деле, отвечать за себя – и всё";

"1000% прав";

"Главное – делать свою работу и двигаться дальше".

Другие же раскритиковали его мнение, заявив, что публичные личности должны быть социально ответственными:

"Рабское мышление";

"Типа его хата с краю?";

"Так можно рассуждать, если все вокруг порядочные и честные люди".

Обсуждение продолжается, и мнение общества по этому поводу по-прежнему остаётся разделённым.