Резонансное заявление актёра вызвало споры в Казнете
Заявление Еркебулана Токтара обсуждают казахстанцы.
Сегодня, 10:42
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Сегодня, 10:42Сегодня, 10:42
120Фото: Еркебулан Токтар/Instagram
Казахстанский актёр и боец смешанных единоборств Еркебулан Токтар стал центром дискуссии в соцсетях после своего заявления о том, что он занимается только своей работой и не интересуется делами правительства, передаёт BaigeNews.kz.
"Я занимаюсь своей работой. Меня не волнуют дела правительства. Если я буду хорошо делать своё дело, моя жизнь станет лучше", — сказал он в интервью.
Эти слова вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей Казнета.
Часть комментаторов поддержала позицию актёра:
- "Надо быть профессионалом в своём деле, отвечать за себя – и всё";
- "1000% прав";
- "Главное – делать свою работу и двигаться дальше".
Другие же раскритиковали его мнение, заявив, что публичные личности должны быть социально ответственными:
- "Рабское мышление";
- "Типа его хата с краю?";
- "Так можно рассуждать, если все вокруг порядочные и честные люди".
Обсуждение продолжается, и мнение общества по этому поводу по-прежнему остаётся разделённым.
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