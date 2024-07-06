Резонансное ДТП в Караганде: как кроссовер оказался на крыше Lada

Крупное ДТП произошло на мосту по улице Гоголя в Караганде. Пострадали сразу пять автомобилей. Один из них оказался на крыше другого. Момент аварии записала камера видеорегистратора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz .

5 июля на мосту столкнулись МАЗ, Lada, Kia, Toyota и Chevrolet. В аварии никто из людей не пострадал, но машины получили серьезные повреждения.

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Очевидцы прислали в редакцию местного СМИ ролик, записанный видеорегистратором. Оказалось, спровоцировал аварию водитель грузового автомобиля.

МАЗ, спускаясь с моста, по какой-то причине не смог остановиться. Многотонная махина буквально запихнула легковушку Lada под впереди стоящий автомобиль. Досталось и ещё двум машинам, стоящим ближе к перекрёстку.