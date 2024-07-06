  • 6 Июля, 02:08
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Резонансное ДТП в Караганде: как кроссовер оказался на крыше Lada

Сегодня, 01:15
АВТОР
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скриншот Сегодня, 01:15
Сегодня, 01:15
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Фото: скриншот

Крупное ДТП произошло на мосту по улице Гоголя в Караганде. Пострадали сразу пять автомобилей. Один из них оказался на крыше другого. Момент аварии записала камера видеорегистратора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

 

5 июля на мосту столкнулись МАЗ, Lada, Kia, Toyota и Chevrolet. В аварии никто из людей не пострадал, но машины получили серьезные повреждения.

 
 
 
 
 
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Публикация от ekaraganda.kz Караганда (@ekaraganda.kz)

Очевидцы прислали в редакцию местного СМИ ролик, записанный видеорегистратором. Оказалось, спровоцировал аварию водитель грузового автомобиля. 

МАЗ, спускаясь с моста, по какой-то причине не смог остановиться. Многотонная махина буквально запихнула легковушку Lada под впереди стоящий автомобиль. Досталось и ещё двум машинам, стоящим ближе к перекрёстку. 

 

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