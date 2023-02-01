Резкого увеличения тарифов на электроэнергию в проблемных городах не будет - Скляр

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Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал повышение тарифов на электроэнергию в Экибастузе, Риддере и Темиртау в ходе расширенного заседания коллегии министерства энергетики РК, передает BaigeNews.kz.

"Как я ранее сказал, три проблемных города - Экибастуз, Риддер и Темиртау - находятся на особом контроле. Периодически я получаю информацию, что по городу Экибастуз происходит недогрев. Поэтому акимат города и области эти вопросы контролирует и соответствующий перерасчет систематически проводит. Дома в Экибастузе, в которых мы сейчас уже заменили полностью систему отопления, работают. Некоторые дома, так называемые "концевые", которые находятся вдали от магистральной теплосети, там, где были проблемы с температурой еще в прошлом году, там активно работают акиматы, энергетики и мы стараемся делать все возможное", - заверил первый вице-премьер.

Он также ответил на вопрос о том, насколько справедливо повышение тарифов в городах, которые больше всего пострадали этой зимой при аварии на ТЭЦ.