open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Резкого увеличения тарифов на электроэнергию в проблемных городах не будет - Скляр
eenergy.media Сегодня, 17:32
80
Сегодня, 17:32
80
Фото: eenergy.media

Резкого увеличения тарифов на электроэнергию в проблемных городах не будет - Скляр

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр прокомментировал повышение тарифов на электроэнергию в Экибастузе, Риддере и Темиртау в ходе расширенного заседания коллегии министерства энергетики РК, передает BaigeNews.kz.

"Как я ранее сказал, три проблемных города - Экибастуз, Риддер и Темиртау - находятся на особом контроле. Периодически я получаю информацию, что по городу Экибастуз происходит недогрев. Поэтому акимат города и области эти вопросы контролирует и соответствующий перерасчет систематически проводит. Дома в Экибастузе, в которых мы сейчас уже заменили полностью систему отопления, работают. Некоторые дома, так называемые "концевые", которые находятся вдали от магистральной теплосети, там, где были проблемы с температурой еще в прошлом году, там активно работают акиматы, энергетики и мы стараемся делать все возможное", - заверил первый вице-премьер.

Он также ответил на вопрос о том, насколько справедливо повышение тарифов в городах, которые больше всего пострадали этой зимой при аварии на ТЭЦ.

"Здесь вопрос достаточно сложный, правительству и уполномоченному органу надо будет найти "золотую середину", не должно быть резкого повышения цен, особенно не должно быть нагрузки на какие-то отдельные регионы. Эта работа будет проведена, люди должны получать качественную услугу, но в тоже время резкого увеличения стоимости данной услуги мы не допустим и ранее не допускали", - подчеркнул Скляр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#электроэнергия #тарифы #Скляр
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:32
80
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer