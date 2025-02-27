Председатель Комитета развития МСБ президиума НПП РК "Атамекен" Сакен Карин выразил обеспокоенность по поводу инициатив правительства, связанных с налоговой реформой. По его словам, ключевые изменения, такие как повышение ставки НДС с 12 до 16%, резкое снижение порога постановки на учёт по НДС и реформы специального налогового режима, могут негативно сказаться на малом и среднем бизнесе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ставку налога на добавленную стоимость планируют повысить до 16%, а порог постановки на учёт снизить с 80 млн тенге до 15 млн тенге. В НПП считают, что такие меры приведут к сокращению числа предпринимателей, способных работать в новых условиях.

"Для правительства логично пытаться устранить бюджетный дефицит за счёт налогов, но это может дать обратный эффект. Многие малые и микробизнесы просто уйдут в тень. Неминуемо вырастут цены, а предприниматели, стараясь сохранить конкурентоспособность, будут закладывать НДС за счет своёй прибыли", — заявил Карин.

По его словам, такие изменения ухудшат бизнес-климат, особенно для малого и среднего бизнеса с невысокой маржинальностью.

Резкое снижение порога регистрации по НДС в НПП считают экономически необоснованным и рискованным.

"Малый бизнес, который раньше не попадал под обязательства по НДС, теперь окажется в новых условиях. У микробизнеса зачастую отсутствует зачётная сторона, а это фактически превратит НДС в налог с оборота. Международный опыт показывает, что разумные пороги выше. В Кыргызстане и Узбекистане он составляет порядка 40 миллионов, а в России 60 тысяч рублей для субъектов на спецрежиме", — подчеркнул представитель "Атамекена".

В НПП отметили, что предприниматели готовы поддержать дифференцированный подход к налогообложению, но только при наличии прозрачного перечня сфер, детального обоснования расчётов и анализа влияния реформы на разные отрасли и регионы.