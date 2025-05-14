В продолжение демографических трендов в Казахстане фиксируется заметное снижение числа зарегистрированных браков, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в январе–марте 2025 года в стране было заключено около 22,5 тысяч браков — на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это почти на 4,3 тысяч союзов меньше, чем годом ранее.

Показатель стал самым низким для любого первого квартала по меньшей мере с 2014 года, исключая второй квартал 2020 года, когда статистику сильно исказили коронавирусные ограничения (тогда было зафиксировано всего 16,6 тыс. браков).

Снижение зафиксировано во всех регионах страны. Существенный вклад в общее падение внесли Туркестанская область (минус 19% в годовом выражении) и город Алматы (минус 21%).

Также снизился и общий коэффициент брачности — он показывает число браков на 1 000 человек населения. В первом квартале 2025 года этот показатель составил 4,47 против 5,33 годом ранее. Самый низкий уровень сейчас отмечается в Западно-Казахстанской области (3,72), а самый высокий — в Алматинской области (5,26).

Снижение числа браков стало ещё одним фактором, отражающим меняющуюся демографическую и социальную картину в стране. Ранее сообщалось, что в Казахстане также зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости.