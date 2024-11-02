Заморозки и гололёд: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ряде регионов страны и столице, передаёт BaigeNews.kz.

3 ноября ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Атырау —— ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Уральск: 03 ноября ночью ожидается гололед. Ветер северо-западный, западный ночью порывы 18 м/с.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается гололёд. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с, на севере, востоке, юге области временами 23-28 м/с. В Костанае ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

Днём на севере Актюбинской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный ночью 15-20 м/с, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Актобе: 03 ноября днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Мангистауской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный днем на западе, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. В Актау ожидается туман. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер южный на севере области 15-20 м/с.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днём дождь. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный, южный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ожидается ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололёд. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, южный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области ожидается гололёд. Ветер южный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днём ожидается ветер южный порывы 15-18 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Астане ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, утром и днем порывы 23 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер юго-восточный днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с

Ночью на большей части, днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Резкое понижение температуры воздуха днем до 1-6, на юге области 9 тепла, 4 ноября ночью дальнейшее понижение до 1-6 мороза.

4 ноября в Атырауской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 мороза, днем до 2-7 тепла.

Ночью на юге, востоке Актюбинской области ожидается снег, гололёд. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза, днем до 2 мороза-3 тепла.

Ночью на юге, востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза, днем до 3 мороза-2 тепла.

В Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Резкое понижение температуры воздуха 04 ноября днем до 2 мороза-3 тепла, на востоке области 8 тепла, 05 ноября ночью дальнейшее понижение до 3-8 мороза.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 мороза, днем до 2 мороза-3 тепла.