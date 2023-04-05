Резкое похолодание произойдёт в Казахстане

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Резкое похолодание на севере республики и сильные дожди на юге Казахстана прогнозируют синоптики Казгидромета в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди, на юге, юго-востоке - временами ливни", - сообщили синоптики.

7 апреля под влиянием вторжения северо-западного антициклона из районов Скандинавии на северо-западе и севере страны ожидается резкое понижение температуры воздуха и переход дождя в снег.