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kazhydromet.kz Сегодня, 15:45
198
Сегодня, 15:45
198
Фото: kazhydromet.kz

Резкое похолодание произойдёт в Казахстане

Резкое похолодание на севере республики и сильные дожди на юге Казахстана прогнозируют синоптики Казгидромета в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды - ожидаются дожди, на юге, юго-востоке - временами ливни", - сообщили синоптики. 

7 апреля под влиянием вторжения северо-западного антициклона из районов Скандинавии на северо-западе и севере страны ожидается резкое понижение температуры воздуха и переход дождя в снег. 

"По республике ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах с пыльной бурей и грозой, на севере, северо-западе – гололёд. На севере и северо-западе ожидается понижение температуры ночью до минус 2-12 градусов, днём до минус 5 - плюс 7 градусов", - говорится в прогнозе.

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Сегодня, 15:45
198
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