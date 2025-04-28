Циклон, который на днях принёс в Казахстан дожди и грозы, начинает покидать страну, уступая место антициклону, передаёт BaigeNews.kz. Он быстро смещается на восток, и вместо дождей Казахстану предстоит наслаждаться улучшением погоды. Уже совсем скоро на западные регионы страны обрушится антициклон, который не только прекратит осадки, но и значительно понизит температуру воздуха.

С 29 по 30 апреля похолодание охватит Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Актюбинскую и Костанайскую области, а с 30 апреля по 1 мая морозные фронты доберутся до Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей, а также регионов Ұлытау и Абай. В ночные часы температура в этих районах может опуститься ниже нуля, что приведет к заморозкам.

Жителям этих областей стоит готовиться к резкому понижению температуры, особенно ночью.