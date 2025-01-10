Резкое похолодание ожидается в некоторых регионах Казахстана
Об этом говорится в прогнозе погоды на ближайшие трое суток.
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Циклон и его фронтальные разделы будут формировать погоду на северо-востоке и востоке Казахстана. Здесь сохраняется снег с метелью, погоду остальной части территории республики будет обуславливать поле высокого давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
13 января на западные области будет смещаться очередная ложбина северного циклона, с которой прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололедные явления.
По Казахстану ожидается усиление ветра, туман.
"На севере в ночные часы температура воздуха будет понижаться до 8-18 мороза, на востоке страны столбики термометра достигнут отметки 10-27 мороза, а на остальной территории РК в температурном фоне резких изменений не ожидается", - отметили синоптики.
Ранее они сообщили, какой будет погода в Казахстане в январе.
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