После аномальной жары в +27°C, которая держалась почти целую неделю, погода кардинально меняется, передаёт BaigeNews.kz. Придёт прохлада, осадки и сильный ветер, а ночные температуры могут опуститься до +2°C.

В Астане 24 марта ночь и утро принесут снег и туман, а дороги будут скользкими из-за гололедицы. Ветер северо-западный, утром и днём с порывами до 20 м/с, так что будьте осторожны на улице.

В Алматы в этот день ожидаются дожди, а в течение дня — грозы с сильными дождями. Ветер северо-восточный, с переходом на северо-западный, порывы до 18 м/с при грозе. Готовьтесь к дождям и не забудьте зонты!

Шымкент также подойдёт под волну дождей и гроз. Ветер северо-восточный, с порывами до 20 м/с.

В областях Запада, Севера и Центра Казахстана, включая Семей и Акмолинскую область, также не обойдётся без метелей, дождей и снега, с гололедицей. Ветер северо-западный, порывы 15-23 м/с. Будьте внимательны на дорогах — условия могут быть опасными.

В Кокшетау ночью и утром ожидается снег и метель. На дорогах будет гололедица, а ветер северо-западный с порывами до 20 м/с.

На юге Актюбинской области туман, а в Алматинской области — дождь с грозами и сильными порывами ветра до 20 м/с.

На востоке и в центре Казахстана дождь, снег и гололед. Ветер северо-западный с порывами до 20 м/с.

В Жамбылской области дожди и грозы, а в горных районах — сильные осадки. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы до 23 м/с. Тараз в этот день переживёт грозу и дождь.

В районах Жетысу также ожидаются сильные дожди и осадки, включая снег в горных районах, с порывами ветра до 28 м/с у Алакольских озёр.