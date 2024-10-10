Резкое похолодание и осадки ожидаются в Астане и Алматы

Стало известно, какой будет погода в Астане и Алматы в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

Астана

В столице 11 октября будет облачно, пройдёт дождь, днём временами сильный дождь, в конце дня дождь с переходом в снег. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, днём порывы 17-22. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов, днём ― 10-12 градусов, с дальнейшим понижением.

12 октября в городе прогнозируется переменная облачность, временами ожидаются снег, метель и гололёд. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, порывы 17-22. Температура воздуха ночью ― 2-4 градуса, днём ― 0-2 градуса мороза.

13 октября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью ― 6-8 градусов, днём ― уже 1-3 градуса мороза.

Алматы

11 октября ожидается переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 10-12 градусов, днём ― 22-24 тепла.

12 октября в мегаполисе переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов, а днём ― 16-18 тепла.

13 октября в Алматы прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ― плюс 8-10 градусов, днём ― 14-16 тепла.