20-21 января в Астане ожидается снег, метель, гололёд, ветер с порывами 15-20 метров в секунду. В департаменте по чрезвычайным ситуациям города рекомендовали жителям и гостям столицы быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введённых ограничениях, передаёт BaigeNews.kz.

При гололёде необходимо соблюдать следующие правила поведения:

подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

смотрите под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками;

будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях;

руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжёлые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

"При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар", - отметили в ДЧС.

Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире.

Если сильный ветер застал вас на улице, специалисты рекомендуют укрыться в надёжном помещении.

Во время метели астанчанам рекомендуют не выходить на улицу без острой необходимости, не ходить в одиночку, либо сообщать членам семьи или соседям, куда вы идёте и когда вернётесь.

Если Вы в дороге, двигайтесь только по большим трассам и шоссе. При выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости. В случае неисправности или при очень плохой видимости остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112".