Резко возросло число заражений COVID-19 в Казахстане

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По данным Министерства здравоохранения, в Казахстане за минувшие сутки коронавирусом заразились 72 человека. В понедельник, 14 ноября, было 29 случаев, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным министерства, 17 ноября лечение от КВИ продолжают получать 786 человек (–609+ и 177 КВИ-). Из них в стационарах находятся 90 пациентов, на амбулаторном уровне – 696 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся восемь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, к аппарату ИВЛ подключены два пациента.