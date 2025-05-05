В апреле 2025 года казахстанцы значительно активизировали использование пенсионных накоплений из ЕНПФ для медицинских целей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Исполнено более 42,8 тысяч заявлений на лечение — это на 83% больше, чем в марте, и почти вдвое превышает средний уровень за предыдущие девять месяцев. Общая сумма выплат составила 38,3 млрд тенге (+59% к марту), хотя средняя сумма одного заявления снизилась до 894 тыс. тенге — минимум с начала 2023 года.

Основной объем выплат, как и ранее, пришёлся на стоматологические услуги.

Примечательно, что в апреле были ужесточены правила использования пенсионных накоплений на лечение: с конца месяца вступило в силу требование предоставлять рентген-снимки до и во время стоматологического лечения.

Активность наблюдается и в направлении улучшения жилищных условий: в апреле исполнено 67,2 тысяч заявлений (+44% к марту) на сумму 42,6 млрд тенге (+23%). Однако средняя сумма выплаты составила всего 633,5 тыс. тенге, что является самым низким показателем по крайней мере с начала 2023 года. Несмотря на рост числа заявлений, объёмы в денежном выражении остаются ниже средних показателей за последние девять месяцев.