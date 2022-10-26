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  • Резкий спад заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 09:08
83
Фото: pixabay.com

Резкий спад заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Казахстане

За сутки коронавирусом заразились всего семь человек.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По информации ведомства, на 26 октября лечение от КВИ продолжают получать 882 человека (–732+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся – 97 пациентов, на амбулаторном уровне – 785 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся два пациента, в состоянии крайней степени тяжести - четыре пациента, к аппарату ИВЛ подключены два пациента.

С начала пандемии КВИ в Казахстане заразились 1 394 563 человека, 13 692 из них не смогли справиться с болезнью.

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#статистика #КВИ #коронавирус
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:08
83
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