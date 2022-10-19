Резкий рост заражения коронавирусом фиксируют казахстанские врачи

Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане врачи зафиксировали резкий рост заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Министерства здравоохранения страны, за минувшие сутки, 18 октября, число заболевших выросло с 18 до 50 человек, 12 из них с признаками пневмонии имеют отрицательный ПЦР-тест.

На 19 октября лечение от КВИ продолжают получать 958 человек (–817+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 102 пациента, на амбулаторном лечении 856 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- состояние пяти пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё четыре человека в состоянии крайней степени тяжести и один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 1 394 355 казахстанцев, 13 692 из них болезнь поборот не удалось.