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  • Резкий рост заражения коронавирусом фиксируют казахстанские врачи
BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:29
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Фото: BaigeNews.kz / Бауыржан Жуасбаев

Резкий рост заражения коронавирусом фиксируют казахстанские врачи

В Казахстане врачи зафиксировали резкий рост заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Министерства здравоохранения страны, за минувшие сутки, 18 октября, число заболевших выросло с 18 до 50 человек, 12 из них с признаками пневмонии имеют отрицательный ПЦР-тест.

На 19 октября лечение от КВИ продолжают получать 958 человек (–817+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 102 пациента, на амбулаторном лечении 856 человек.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- состояние пяти пациентов врачи оценивают как тяжёлое, ещё четыре человека в состоянии крайней степени тяжести и один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 1 394 355 казахстанцев, 13 692 из них болезнь поборот не удалось.

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#статистика #коронавирус #Министерство здравоохранения РК
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 08:29
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