В Сырымском районе Западно-Казахстанской области в результате интенсивного таяния снега произошел резкий подъем уровня реки Шидерти, передаёт BaigeNews.kz.

На 27-м километре автодороги Аксай–Жымпиты, в районе села Аралтобе, вода размыла грунт вокруг временного моста, сооруженного на время ремонта основного перехода.

Ситуация находится под постоянным контролем МЧС. Организовано дежурство сотрудников местных исполнительных органов и Департамента полиции.

Силами военнослужащих воинской части 20982 МЧС РК наполняются мешкотары с инертными материалами для укрепления временного моста после спада уровня реки.

"Местных жителей оперативно оповестили, угрозы для населенных пунктов нет. На данный момент имеется альтернативные проездные пути со стороны г.Аксай Бурлинского района", - говорится в сообщении МЧС.

Восстановительные работы начнутся сразу после снижения уровня воды.

Ранее сообщалось, что 10 переливов талой воды через автомобильные дороги зафиксированы в ряде областях.