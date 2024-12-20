"Резиновые квартиры" по всему Казахстану проверит МВД
Собственников жилья привлекут к ответственности.
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В Казахстане полицейские проверят квартиры и дома, в которых массово зарегистрированы граждане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Полиция продолжает работу по выявлению граждан, проживающих без регистрации по месту жительства, а также объявлений, предлагающих услуги по регистрации за деньги. Для выявления и пресечения фактов массовой регистрации граждан по одному адресу в департаменты полиции направлено указание проверить все адреса, имеющие признаки "резиновых квартир", с целью снятия с регистрации фактически не проживающих лиц и привлечения к ответственности собственников жилья", – сообщили в МВД.
В ведомстве напомнили об ответственности за проживание без регистрации.
Отмечается, что регистрация по месту жительства полностью автоматизирована. Зарегистрироваться можно тремя способами. Первый способ в любом отделении Центра обслуживания населения, где достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья. Второй – через интернет-портал "электронного правительства", где гражданин может подать заявку на регистрацию, а собственник дать согласие. Третий способ прописки реализован МВД совместно с банками через мобильное приложение. При этом подтверждение личности, регистрация и согласие собственника осуществляются посредством SMS-пароля.
Предусмотрена ответственность за проживание без документов личности, а также без регистрации по месту жительства, месту временного пребывания.
"За отсутствие регистрации сроком до одного месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения. За превышение данного срока предусмотрен штраф в размере 7 МРП, а за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 13 МРП. За допущение проживания лиц без регистрации собственникам жилья грозит штраф в размере 10 МРП, а при повторном нарушении в течение года – до 20 МРП", – сообщили в МВД.
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