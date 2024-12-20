В Казахстане полицейские проверят квартиры и дома, в которых массово зарегистрированы граждане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Полиция продолжает работу по выявлению граждан, проживающих без регистрации по месту жительства, а также объявлений, предлагающих услуги по регистрации за деньги. Для выявления и пресечения фактов массовой регистрации граждан по одному адресу в департаменты полиции направлено указание проверить все адреса, имеющие признаки "резиновых квартир", с целью снятия с регистрации фактически не проживающих лиц и привлечения к ответственности собственников жилья", – сообщили в МВД.

В ведомстве напомнили об ответственности за проживание без регистрации.

Отмечается, что регистрация по месту жительства полностью автоматизирована. Зарегистрироваться можно тремя способами. Первый способ в любом отделении Центра обслуживания населения, где достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья. Второй – через интернет-портал "электронного правительства", где гражданин может подать заявку на регистрацию, а собственник дать согласие. Третий способ прописки реализован МВД совместно с банками через мобильное приложение. При этом подтверждение личности, регистрация и согласие собственника осуществляются посредством SMS-пароля.

Предусмотрена ответственность за проживание без документов личности, а также без регистрации по месту жительства, месту временного пребывания.