  • 22 Января, 19:26
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"Резиновую" квартиру выявили в Уральске

В отношении владельца жилья приняты административные меры.

Сегодня, 19:13
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:13
Сегодня, 19:13
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Фото: baigenews.kz

Сотрудники миграционной полиции нашли в Уральске квартиру, в которой прописаны 95 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фактически люди не проживали по данному адресу. В отношении владельца квартиры приняты административные меры.

Согласно статье 493 Кодекса РК об административных правонарушениях, собственники жилых помещений могут быть привлечены к ответственности за каждый случай незаконной регистрации граждан.

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