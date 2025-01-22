"Резиновую" квартиру выявили в Уральске
В отношении владельца жилья приняты административные меры.
Сегодня, 19:13
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Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
40Фото: baigenews.kz
Сотрудники миграционной полиции нашли в Уральске квартиру, в которой прописаны 95 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Фактически люди не проживали по данному адресу. В отношении владельца квартиры приняты административные меры.
Согласно статье 493 Кодекса РК об административных правонарушениях, собственники жилых помещений могут быть привлечены к ответственности за каждый случай незаконной регистрации граждан.