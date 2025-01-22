Сотрудники миграционной полиции нашли в Уральске квартиру, в которой прописаны 95 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фактически люди не проживали по данному адресу. В отношении владельца квартиры приняты административные меры.

Согласно статье 493 Кодекса РК об административных правонарушениях, собственники жилых помещений могут быть привлечены к ответственности за каждый случай незаконной регистрации граждан.