Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь

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В здании бывшей резиденции президента в Жамбылской области откроется детский лагерь, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким региона Нуржан Нуржигитов.

"В Жамбылской области резиденция президента уже передана на баланс управления образования. Создан государственный орган. Наши планы такие: круглогодичный детский лагерь на 50 мест там будет. Все здания есть. Учебные классы будем переоборудовать, мебель дополнительно закупать. Из местного бюджета мы выделили более 600 млн тенге на содержание этого лагеря. Там будет штат. Ремонтные работы скоро начнутся, проходит процедура государственных закупок. Вопросы финансирования решены. Как только закончим мелкие строительные работы, начнем принимать детей", - сообщил он.

По словам Нуржигитова, в летнее время лагерь будет принимать по 50 детей на 15 дней. А зимой время пребывания школьников продлят до месяца. Предполагается, что дети будут обучаться во время пребывания в лагере. Также, по словам акима, некоторые классы будут оборудованы для инклюзивного образования.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил передать пять резиденций в разных городах Казахстана на баланс акиматов и использовать их для нужд детей.