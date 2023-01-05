open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

kinopoisk.ru Сегодня, 21:53
213
Сегодня, 21:53
213
Фото: kinopoisk.ru

Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в Москве

Российского режиссёра Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

"У 77-летнего лауреата "Оскара" диагностировали ковидную пневмонию. Изначально режиссера госпитализировали в ГКБ №67, но врачи решили перестраховаться и отправить Никиту Сергеевича в ковидную больницу с реанимационной бригадой", — говорится в сообщении.

Супруга Михалкова Татьяна в комментарии "Комсомольской правде" заявила, что точный диагноз режиссёра ещё не известен, из-за чего судить о его состоянии пока рано.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#коронавирус #шоу-бизнес #кино
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:53
213
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх