Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в Москве

Российского режиссёра Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

"У 77-летнего лауреата "Оскара" диагностировали ковидную пневмонию. Изначально режиссера госпитализировали в ГКБ №67, но врачи решили перестраховаться и отправить Никиту Сергеевича в ковидную больницу с реанимационной бригадой", — говорится в сообщении.

Супруга Михалкова Татьяна в комментарии "Комсомольской правде" заявила, что точный диагноз режиссёра ещё не известен, из-за чего судить о его состоянии пока рано.