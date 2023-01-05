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Сегодня, 21:53
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213Фото: kinopoisk.ru
Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в Москве
Российского режиссёра Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.
"У 77-летнего лауреата "Оскара" диагностировали ковидную пневмонию. Изначально режиссера госпитализировали в ГКБ №67, но врачи решили перестраховаться и отправить Никиту Сергеевича в ковидную больницу с реанимационной бригадой", — говорится в сообщении.
Супруга Михалкова Татьяна в комментарии "Комсомольской правде" заявила, что точный диагноз режиссёра ещё не известен, из-за чего судить о его состоянии пока рано.
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