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Режиссёр киножурнала "Ералаш” поблагодарила жамбылских полицейских

Сегодня, 09:40
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ruskino.ru Сегодня, 09:40
Сегодня, 09:40
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Фото: ruskino.ru

Гражданка Российской Федерации, режиссёр киножурнала “Ералаш” Марина Сулейманова выразила благодарность жамбылским полицейским за оперативные поиски ее кошелька с важными документами, деньгами и ключами от квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам женщины, она оставила свой бумажник и другие ценные вещи в такси. После чего сразу же обратилась в полицию.

Благодаря оперативной работе сотрудников полиции, за короткое время портмоне с ценными вещами было возвращено владелице.

"Буквально за полчаса полицейский оперативно нашёл и вернул мне утерянную вещь. Я уже была в отчаянии, так как находилась в чужой стране, не знала к кому обратиться и что делать. Но патрульный инспектор меня успокоил и пообещал найти кошелек. Выражаю огромную благодарность жамбылским полицейским за такую поддержку, профессиональную работу и отличную службу", – сказала Марина Сулейманова.

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