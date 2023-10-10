Режиссёр киножурнала "Ералаш” поблагодарила жамбылских полицейских

Гражданка Российской Федерации, режиссёр киножурнала “Ералаш” Марина Сулейманова выразила благодарность жамбылским полицейским за оперативные поиски ее кошелька с важными документами, деньгами и ключами от квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам женщины, она оставила свой бумажник и другие ценные вещи в такси. После чего сразу же обратилась в полицию.

Благодаря оперативной работе сотрудников полиции, за короткое время портмоне с ценными вещами было возвращено владелице.