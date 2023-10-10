Режиссёр киножурнала "Ералаш” поблагодарила жамбылских полицейских
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Гражданка Российской Федерации, режиссёр киножурнала “Ералаш” Марина Сулейманова выразила благодарность жамбылским полицейским за оперативные поиски ее кошелька с важными документами, деньгами и ключами от квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По словам женщины, она оставила свой бумажник и другие ценные вещи в такси. После чего сразу же обратилась в полицию.
Благодаря оперативной работе сотрудников полиции, за короткое время портмоне с ценными вещами было возвращено владелице.
"Буквально за полчаса полицейский оперативно нашёл и вернул мне утерянную вещь. Я уже была в отчаянии, так как находилась в чужой стране, не знала к кому обратиться и что делать. Но патрульный инспектор меня успокоил и пообещал найти кошелек. Выражаю огромную благодарность жамбылским полицейским за такую поддержку, профессиональную работу и отличную службу", – сказала Марина Сулейманова.
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