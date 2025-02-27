Вокруг казахстанской киностудии "Казахфильм" разгорелся скандал после того, как актер Ерлан Толеутай и режиссер Елзат Ескендир заявили, что не были допущены в здание студии по приказу руководства. Инцидент был быстро подхвачен в социальных сетях, что вызвало бурю обсуждений. В ответ на обвинения студия сделала официальное заявление, передаёт BaigeNews.kz.

Отношение к достижениям фильма "Авель"

В заявлении Казахфильма говорится, что студия всегда гордится успехами своих картин и награждает авторов за достижения, в том числе через социальные сети и торжественные мероприятия. Однако вопрос о финансировании поездки творческой группы на кинофестиваль в Европу был связан с ограниченным бюджетом на продвижение фильмов. В связи с этим Казахфильм сотрудничает с частными кинокомпаниями для финансирования таких мероприятий.

В данном случае, кинокомпания ТОО "Tanaris" взяла на себя финансовые обязательства по продвижению фильма на международных рынках и кинофестивалях. Однако, несмотря на обращение Казахфильма, ответа от кинокомпании на запрос по финансированию поездки пока не поступило.

Реакция на обвинения

Что касается обвинений в намеренном разрушении студии или продаже земли, Казахфильм категорически отверг эти утверждения, назвав их ложными и искаженными. Студия подчеркнула, что такие действия противоречат интересам развития киностудии и не планируются в рамках текущей политики.

Митинг и вопросы анимации

Кроме того, в Казахфильме прокомментировали недавний несанкционированный митинг перед их зданием 25 февраля 2025 года, на котором высказывались претензии к предложенным изменениям в развитии индустрии анимации. В ответ на это руководство киностудии провело разъяснительную работу с собравшимися и приняло решение о проведении расширенного собрания с представителями отрасли. Вопрос о возможном переводе ТОО "Казаханимация" в Астану также остается на стадии обсуждения, и мнение профессионалов будет учтено в процессе принятия решения.

Призыв к диалогу

Казахфильм отметил, что всегда открыт для конструктивного диалога и активно взаимодействует с профессиональными кинематографистами и анимационным сообществом. Студия призвала всех к сотрудничеству для дальнейшего развития казахстанского кинематографа и создания новых успешных проектов.