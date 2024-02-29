Режим работы нескольких автомобильных пунктов пропуска изменили в Казахстане

Об изменении режима работы пунктов пропуска сообщили в КНБ, передаёт BaigeNews.kz.

В целях создания благоприятных условий для лиц, пересекающих Государственную границу Республики Казахстан, Пограничной службой КНБ внесены изменения в регламенты работы следующих автомобильных пунктов пропуска:

"С Российской Федерацией: "Найза", Павлодарская область "Коянбай", Абайская область "Байтанат", Абайская область. С Китайской Народной Республикой: "Нур Жолы", Алматинская область "Достык", Алматинская область "Колжат", Алматинская область "Бахты", Восточно-Казахстанская область "Майкапчагай", Восточно-Казахстанская область. С Кыргызской Республикой: "Кеген", Алматинская область", - говорится в сообщении.

С 1 марта 2024 года указанные пункты пропуска будут работать с 07.00 до 19.00 часов.

Изменения внесены в связи с установлением на всей территории страны единого часового пояса с 00.00 часов 1 марта 2024 года согласно Постановлению Правительства № 1749 от 23.11.2000 года.