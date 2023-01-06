Режим "открытого неба" в Казахстане продлён на 5 лет

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Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана продлил режим "открытое небо" до конца 2027 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В КГА уточнили, что данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени "свободы воздуха" на маршрутах, где не оперируют казахстанские авиакомпании.

Режим "открытое небо" действовал в 12 международных аэропортах страны: в Астане, Алматы, Таразе, Шымкенте, Актау, Семее, Караганде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Петропавловске, Кокшетау и Туркестане. По итогам совместной работы с акиматом Актюбинской области, данный режим внедрён также в международном аэропорту имени Алии Молдагуловой Актобе для развития региона.

В комитете также добавили, что данный режим способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности городов Казахстана.